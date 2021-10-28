【雙１１】工信部召開規範電商平台「雙１１」短信營銷行為指導會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》工信部召開規範電商平台「雙１１」短信

營銷行為行政指導會，會議要求，電商平台要立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的短信營

銷行為，不得未經消費者同意或請求擅自發送營銷短信，完善現有短信營銷預案，及時向行業主

管部門報告階段工作進展情況。

