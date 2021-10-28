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即市新聞

28/10/2021 09:05

《思前想後－郭思治》大市高台整固有餘未盡，惟成交偏疏升勢受限

　　《思前想後》１０月大市已近尾聲，直到執筆一刻止計，本月大市在先低後高之形態主導下
，恒指暫是由５日之低位２３６８１點升至２６日之高位２６２３４點，即月內大市之波幅已達
２５５３點，論幅度確已不算少，該可滿足月內之所需，故在本月底前，大市能否再創月內新高
已非關鍵，反之，當大市踏進１１月份之後能否再續升勢才至為關鍵，從周來大市之表現來看，
自恒指成功重越２６０００點之後，整個大市已開始進入急升後之消化及整固中，惟相對月內之
升幅為２５５３點計，技術上只屬高台整固而已，即是說，整個自５日低位２３６８１點開始之
反彈，形態上似有餘未盡，唯一美中不足處乃成交金額一直偏疏，在動力未見明顯改善下，大市
之升勢當會漸受規限，而市內亦會欠缺一股欲上衝之熾烈感。

＊成功重越多條移動平均線，若動力不足恐再陷反覆＊
　
　　再從移動線方面看，大市月內已成功重越２０天線（約在２５１２５點左近），５０天線（
約在２５３４６點左近）及１０天線（約在２５７５３點左近），且更呈漸升離之感，單從技術
上看，只要恒指能續穩守於上述三組移動平均線之上，形態上該有利於後市再進一步上試１００
天線（約在２６５３３點左近），甚至再挑戰２５０天線（約在２７４２５點左近），至於自
１０月５日低位２３６８１點開始之反彈，技術上能否漸發展成一小升浪，除需留意恒指能否進
一步重越１００天線（約在２６５３３點左近）及２５０天線（約在２７４２５點左近）之外，
同時亦需關注大市之成交金額能否明顯增加，因目前恒指已身處２６０００點左近，如動力方面
仍未相配，擔心大市之升勢會漸受規限，且亦會再漸陷反覆之中，如１０天線（約在２５７５３
點左近）有失，則大市升勢已漸受規限。

＊中移動收益穩定派息理想，可候低作中短線部署＊
　
　　中移動（００９４１）今年首三季利潤為８７２億元（人民幣．下同），比上年同期升６﹒
９０％，營運收入為６４８６億元，按年升１２﹒９０％，其中通訊服務收入為５７２９億元，
按年升９％，另外，集團首三季的移動ＡＲＰＵ為５０﹒１０元，按年升２﹒６０％，論業績該
屬平穩，雖集團之業務較傳統，並無太多想像及炒作空間，惟勝在收益穩定，且派息理想，以現
價計，伸值市盈率僅７﹒８倍，而息率則為６﹒７厘，確具中線吸納之條件，惟暫時之上望目標
為５２﹒９５元，而較具防守性之支持據點該為４６﹒４０元，不妨候低作中短線部署。《香港
股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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