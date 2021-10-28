【新冠肺炎】全國昨日新增２３宗本地確診，內蒙古７宗北京３宗

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委公布，昨日（２７日）全國報告新增確診３９宗新

型冠狀病毒肺炎病例，包括１６宗境外輸入病例，浙江有８宗由無症狀感染者轉為確診病例；本

土病例２３宗（甘肅８宗，其中張掖市４宗、蘭州市１宗，蘭州新區１宗，嘉峪關市２宗；內蒙

古７宗，均在阿拉善盟；北京３宗，均在昌平區；寧夏２宗，均在銀川市；黑龍江１宗，在黑河

市；山東１宗，在日照市；四川１宗，在自貢市），２宗由無症狀感染者轉為確診病例，四川及

北京各１宗）。此外，新增無症狀感染３１宗。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院２３

宗。



＊北京感染者均帶Ｄｅｌｔａ＊



新冠疫情持續。本輪疫情中，北京已累計通報２０宗本土確診個案，以及１宗本土無症狀感

染者。北京市疾控中心昨日表示，本輪疫情病毒均為Ｄｅｌｔａ變異株，且與內蒙古、甘肅等地

報告個案的病毒高度同源，屬同一傳播鏈。

北京市疾控中心副主任龐星火指，截至目前，北京已報告感染者共存在３個獨立傳播分支，

分別為豐台傳播分支、昌平傳播分支，以及涉及豐台、海淀、昌平關聯聚集性疫情傳播分支。

另外，廣州市疾控預防控制中心宣布，廣州將全面啟動３至１１歲人群新冠病毒疫苗接種。

上海亦將啟動６至１１歲人群新冠病毒疫苗登記預約接種。

截至２７日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６９３８宗，累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例６５９宗；累計治癒出院病例９１６４３宗。目前尚在醫學觀察

４０８名無症狀感染者，其中４２人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９５４６宗，累計治癒出院病例９１６８宗。現有確診病例３７８宗

，３宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８００宗。其中，香港１２３３５宗（１２０３３人

出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３８８宗（１３７４２人出院，

８４７死）。（ｃａ）

