《輪證高清－孫明哲》配合實際情況，選擇合適年期產品

《輪證高清》我們經常建議投資者挑選２個月期以上的中期證，這類產品的時間值損耗相對

較不明顯。時間值受多個因素包括正股價格、波幅、年期等影響。產品越近到期日，時間值會越

低，在到期時時間值會變成零，可見輪價會隨時間過去慢慢下跌，這就是時間值損耗。時間值損

耗並不是固定的，而是越近到期時間值損耗會越快，因此宜以中年期證作部署，一般會以兩個月

期為界線，但投資者有時候亦應根據實際情況作出微調。

現時投資者以２個月期以上作篩選，會找到今年底到期的產品，要注意當中有聖誕節假期，

實際交易日數比正常時間少，因此投資者可能會發現這類產品的時間值損耗比預期高。現階段如

計劃利用窩輪作部署，宜留意年期稍長，即１月份到期的產品以降低時間值損耗，配合行使價及

街貨等因素，挑選合適條款，再留意當中槓桿較高的產品，在風險及回報之間得到更佳的平衡。

除了窩輪之外，投資者亦可利用牛熊證作部署，由於牛熊證都屬價內，財務費用的損耗相對

較低，但投資者就要注意收回風險，在選擇時特別留意收回價，以挑選合適自己風險可承受程度

的產品。

投資者如看好科網板塊後市表現，分別可留意騰訊高槓桿購２５５８２、阿裡高槓桿購

２６３１４、及美團高槓桿購２６６４３，均是相近條款產品中槓桿最高。



科網股相關產品



騰訊購２５５８２，行使價５５０元，２０２２年１月２６日到期，實際槓桿１０﹒９倍

阿裡購２６３１４，行使價１８４﹒９元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿８﹒５倍

美團購２６６４３，行使價３１０元，２０２２年１月３日到期，實際槓桿７﹒８倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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