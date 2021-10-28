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即市新聞

28/10/2021 09:12

《輪證高清－孫明哲》配合實際情況，選擇合適年期產品

　　《輪證高清》我們經常建議投資者挑選２個月期以上的中期證，這類產品的時間值損耗相對
較不明顯。時間值受多個因素包括正股價格、波幅、年期等影響。產品越近到期日，時間值會越
低，在到期時時間值會變成零，可見輪價會隨時間過去慢慢下跌，這就是時間值損耗。時間值損
耗並不是固定的，而是越近到期時間值損耗會越快，因此宜以中年期證作部署，一般會以兩個月
期為界線，但投資者有時候亦應根據實際情況作出微調。
　　現時投資者以２個月期以上作篩選，會找到今年底到期的產品，要注意當中有聖誕節假期，
實際交易日數比正常時間少，因此投資者可能會發現這類產品的時間值損耗比預期高。現階段如
計劃利用窩輪作部署，宜留意年期稍長，即１月份到期的產品以降低時間值損耗，配合行使價及
街貨等因素，挑選合適條款，再留意當中槓桿較高的產品，在風險及回報之間得到更佳的平衡。
　　除了窩輪之外，投資者亦可利用牛熊證作部署，由於牛熊證都屬價內，財務費用的損耗相對
較低，但投資者就要注意收回風險，在選擇時特別留意收回價，以挑選合適自己風險可承受程度
的產品。
　　投資者如看好科網板塊後市表現，分別可留意騰訊高槓桿購２５５８２、阿裡高槓桿購
２６３１４、及美團高槓桿購２６６４３，均是相近條款產品中槓桿最高。
　
科網股相關產品
　
騰訊購２５５８２，行使價５５０元，２０２２年１月２６日到期，實際槓桿１０﹒９倍
阿裡購２６３１４，行使價１８４﹒９元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿８﹒５倍
美團購２６６４３，行使價３１０元，２０２２年１月３日到期，實際槓桿７﹒８倍

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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