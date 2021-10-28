【大國博弈】經濟學人預測明年經濟情景，中國房地產崩盤可能性高

《經濟通通訊社２８日專訊》經濟學人智庫最新發表的報告，作出１０項可能對２０２２年

全球經濟增長及通脹情況帶來最大風險的情景預測，當中對全球經濟影響最大的四項情景分別為

「中美關係惡化使全球經濟脫勾」、「中國房地產崩盤導致經濟急劇放慢」、「新的變種新冠病

毒出現並證明對疫苗有對抗性」及「中國與台灣爆發沖突，迫使美國介入」，即４項情景中至少

有３項與中國高度相關。

至於發生機會率「非常高」的兩個情景分別為「貨幣緊縮出乎意料地快速並導致美國股市崩

盤」及「廣泛的的社會動蕩影響全球復蘇」。這兩情況對經濟增長的影響分別為「高」及「低」

。

不過經濟學人智庫報告稱，預計疫情大流行後的經濟復蘇將於２０２２年持續，全球ＧＤＰ

料按年增長４﹒１％，但不同地區的復蘇速度會有巨大差異。



＊中美關係惡化致全球經濟脫鈎的可能性「高」＊



前述會對全球經濟影響最大的四個情景，其發生的機會率各異。其中中美關係惡化導致全球

經濟脫勾及中國房地產崩盤的可能性「高」；新變種病毒對疫苗有對抗性的機率為「中等」；至

於兩岸爆發沖突迫使美國介入的可能性則為「低」。

報告稱，中美正在爭奪在全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服志同道合的國家（主要是

西方國家）向中國施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域作限制及制裁，逼使一些市場選

邊站。在極端的情況下，這可能導致中立立場在經濟上無法立足，將市場二分為支持中國及支持

美國陣營。



＊中國不太可能發生大規模金融危機＊



至於近期備受市場關注，大型房企恒大（０３３３３）掀起的中國房企違約情況，令人憂慮

會傳導至金融市場。報告稱，中國緊緊控制金融市場，其願意介入並救助公司意味著國家擁有隔

離財務困境的工具，使大規模的金融危機不大可能發生。

然而，許多中國房企均存在相類似的高負債情況，倘樓市氣氛惡化導致行業出現連串違約，

情況將更難控制。最起碼這會令樓價崩盤、投資收縮、政府要出手救助銀行及家庭，而家庭財富

將受重創。種種因素將拖低中國實質ＧＤＰ增速至遠低於近幾年６－７％的常態值。中國增長疲

弱將引發全球經濟下滑，而大宗商品出口國尤其受到影響。



＊兩岸關係衝突將摧毀台灣經濟＊



另一受到關注的是兩岸關係。經濟學人智庫報告預期，中國應不會對台灣展開直接沖突，因

美國可能會介入。近期美台關係升溫，促使中國軍機定期進入台灣防空識別區。這些演習增加了

軍事誤判的風險，例如中國及台灣戰鬥機發生意外碰撞的機會。

報告認為，兩岸一旦發生衝突將摧毀台灣的經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業。同

時，這還可能惹來美國、澳洲和日本參與的風險，為全球沖突埋下伏筆，帶來災難性的經濟後果

。

至於其餘四項預測情景分別為「國內和全球金融環境收緊窒礙新興市場的復蘇」、「中歐關

係顯著惡化」、「嚴重干旱引發饑荒」及「國與國之間的網絡戰削弱了主要經濟體的國家基礎設

施」。（ｊｔ）

