  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2021 09:12

【大國博弈】經濟學人預測明年經濟情景，中國房地產崩盤可能性高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》經濟學人智庫最新發表的報告，作出１０項可能對２０２２年
全球經濟增長及通脹情況帶來最大風險的情景預測，當中對全球經濟影響最大的四項情景分別為
「中美關係惡化使全球經濟脫勾」、「中國房地產崩盤導致經濟急劇放慢」、「新的變種新冠病
毒出現並證明對疫苗有對抗性」及「中國與台灣爆發沖突，迫使美國介入」，即４項情景中至少
有３項與中國高度相關。
　　至於發生機會率「非常高」的兩個情景分別為「貨幣緊縮出乎意料地快速並導致美國股市崩
盤」及「廣泛的的社會動蕩影響全球復蘇」。這兩情況對經濟增長的影響分別為「高」及「低」

　　不過經濟學人智庫報告稱，預計疫情大流行後的經濟復蘇將於２０２２年持續，全球ＧＤＰ
料按年增長４﹒１％，但不同地區的復蘇速度會有巨大差異。

＊中美關係惡化致全球經濟脫鈎的可能性「高」＊

　　前述會對全球經濟影響最大的四個情景，其發生的機會率各異。其中中美關係惡化導致全球
經濟脫勾及中國房地產崩盤的可能性「高」；新變種病毒對疫苗有對抗性的機率為「中等」；至
於兩岸爆發沖突迫使美國介入的可能性則為「低」。
　　報告稱，中美正在爭奪在全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服志同道合的國家（主要是
西方國家）向中國施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域作限制及制裁，逼使一些市場選
邊站。在極端的情況下，這可能導致中立立場在經濟上無法立足，將市場二分為支持中國及支持
美國陣營。

＊中國不太可能發生大規模金融危機＊

　　至於近期備受市場關注，大型房企恒大（０３３３３）掀起的中國房企違約情況，令人憂慮
會傳導至金融市場。報告稱，中國緊緊控制金融市場，其願意介入並救助公司意味著國家擁有隔
離財務困境的工具，使大規模的金融危機不大可能發生。
　　然而，許多中國房企均存在相類似的高負債情況，倘樓市氣氛惡化導致行業出現連串違約，
情況將更難控制。最起碼這會令樓價崩盤、投資收縮、政府要出手救助銀行及家庭，而家庭財富
將受重創。種種因素將拖低中國實質ＧＤＰ增速至遠低於近幾年６－７％的常態值。中國增長疲
弱將引發全球經濟下滑，而大宗商品出口國尤其受到影響。

＊兩岸關係衝突將摧毀台灣經濟＊

　　另一受到關注的是兩岸關係。經濟學人智庫報告預期，中國應不會對台灣展開直接沖突，因
美國可能會介入。近期美台關係升溫，促使中國軍機定期進入台灣防空識別區。這些演習增加了
軍事誤判的風險，例如中國及台灣戰鬥機發生意外碰撞的機會。
　　報告認為，兩岸一旦發生衝突將摧毀台灣的經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業。同
時，這還可能惹來美國、澳洲和日本參與的風險，為全球沖突埋下伏筆，帶來災難性的經濟後果

　　至於其餘四項預測情景分別為「國內和全球金融環境收緊窒礙新興市場的復蘇」、「中歐關
係顯著惡化」、「嚴重干旱引發饑荒」及「國與國之間的網絡戰削弱了主要經濟體的國家基礎設
施」。（ｊｔ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事27/10/2021
《神州經脈》中美爭拗台灣問題　工業企業利潤增速加快　滬指續跌
財經熱話27/10/2021
《古臣雙周記－古臣》縮減買債周期應買舊經濟 中集安瑞科要吼實
財經熱話27/10/2021
阿里:可持續生態建設為今年雙11核心，將發1億人幣綠色購物券
財經熱話27/10/2021
《３８８放榜》港交所季度盈利跌　花旗踩多腳　高盛仍然牛
中國故事27/10/2021
2021胡潤百富榜：中國首富大洗牌鍾睒睒問鼎　雙馬跌出前三
財經熱話27/10/2021
《午市前瞻》專家指大市向下為意料之內，25300以上防守力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金