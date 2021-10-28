《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券日報》引述接近監管人士處了解到，國家外匯管理局
敦促企業按照市場化、法治化原則，嚴格遵守財務紀律和規則，公平對待境內外投資者權益。在
此基礎上，依據現行外匯管理政策，適度為企業資金出境提供便利，且相關資金需專項用於境外
債券償付，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。同時，該接近監管人士強調，「適度為企業
資金出境提供便利」也是依照現行法律法規開展工作，並不代表為企業開通綠色通道。（ｊｔ）
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28/10/2021 09:26
【聚焦人幣】官媒：監管為企業資金出境提供便利不代表開綠色通道
《經濟通通訊社２８日專訊》據《證券日報》引述接近監管人士處了解到，國家外匯管理局
敦促企業按照市場化、法治化原則，嚴格遵守財務紀律和規則，公平對待境內外投資者權益。在
此基礎上，依據現行外匯管理政策，適度為企業資金出境提供便利，且相關資金需專項用於境外
債券償付，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。同時，該接近監管人士強調，「適度為企業
資金出境提供便利」也是依照現行法律法規開展工作，並不代表為企業開通綠色通道。（ｊｔ）
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