《中國要聞》國務院：健全知識產權法律法規，實施侵權賠償制度

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院印發「十四五」國家知識產權保護和運用規劃，目標到

２０２５年，知識產權強國建設階段性目標任務如期完成，知識產權領域治理能力和治理水平顯

著提高，知識產權事業實現高質量發展，有效支撐創新驅動發展和高標准市場體系建設，有力促

進經濟社會高質量發展。

《規劃》指出，健全知識產權法律法規。開展知識產權基礎性法律研究。統籌推進專利法、

商標法、著作權法、反壟斷法、科學技術進步法、電子商務法等相關法律法規的修改完善。全面

建立並實施知識產權侵權懲罰性賠償制度，加大損害賠償力度。研究建立健全符合知識產權審判

規律的特別程序法律制度。適應科技進步和經濟社會發展需要，依法及時推動知識產權法律法規

立改廢釋。



＊完善電子商務領域知識產權保護機制＊



《規劃》鼓勵知識產權保險、信用擔保等金融產品創新，充分發揮金融支持知識產權轉化的

作用。在自由貿易試驗區和自由貿易港推進知識產權金融服務創新。健全大數據、人工智能、基

因技術等新領域新業態知識產權保護制度。研究構建數據知識產權保護規則。完善開源知識產權

和法律體系。完善電子商務領域知識產權保護機制。

與此同時，積極穩妥發展知識產權金融。優化知識產權質押融資體系，健全知識產權質押融

資風險管理機制，完善質物處置機制，建設知識產權質押信息平台。支持銀行創新內部考核管理

模式，推動銀行業金融機構用好單列信貸計劃和優化不良率考核等監管政策，在風險可控的前提

下擴大知識產權質押貸款規模。鼓勵知識產權保險、信用擔保等金融產品創新，充分發揮金融支

持知識產權轉化的作用。（ｗｌ）

