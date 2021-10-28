【人行操作】人行續２０００億逆回購，單日淨投放１０００億元

《經濟通通訊社２８日專訊》為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行
體系流動性合理充裕，人民銀行今日進行的２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標
利率持平２﹒２％，是連續４日逆回購操作２０００億元。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。（ｃａ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|開市Good Morning28/10/2021
林家亨料港股將溫和調整 李寧要盡早沽！
|中國故事27/10/2021
《神州經脈》中美爭拗台灣問題 工業企業利潤增速加快 滬指續跌
|財經熱話27/10/2021
《古臣雙周記－古臣》縮減買債周期應買舊經濟 中集安瑞科要吼實
|財經熱話27/10/2021
阿里:可持續生態建設為今年雙11核心，將發1億人幣綠色購物券
|財經熱話27/10/2021
《３８８放榜》港交所季度盈利跌 花旗踩多腳 高盛仍然牛
|中國故事27/10/2021
2021胡潤百富榜：中國首富大洗牌鍾睒睒問鼎 雙馬跌出前三
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰