【人行操作】人行續２０００億逆回購，單日淨投放１０００億元

《經濟通通訊社２８日專訊》為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行

體系流動性合理充裕，人民銀行今日進行的２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標

利率持平２﹒２％，是連續４日逆回購操作２０００億元。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。（ｃａ）

