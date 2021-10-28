【中概焦點】富途、老虎證券盤前急瀉兩成，官員斥在華經營屬非法

《經濟通通訊社２８日專訊》人行官員接力官媒，繼續向跨境互聯網券商「開火」。綜合媒

體報道，人行金融穩定局局長孫天琦周三（２７日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內

相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券

投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」

，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

受消息影響，富途控股美股盤前再度急瀉，現挫２２﹒３％，報５２﹒１美元。另一間由華

人巫天華創立的網絡券商老虎證券同瀉近兩成，老虎證券早前剛宣布成功收購一家名為海悅證券

的香港券商，並以此正式進軍香港證券、期貨經紀服務。



＊中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供＊



孫天琦稱，除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金

融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在

境內經營。在國內也如此，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全

國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

他又強調，第三方互聯網平台存款業務主要的風險隱患，認為互聯網平台未經批准開展代辦

儲蓄業務，不是利率是否合規的「闖紅燈」問題，而是本身就是屬於無牌上路的「黑車」。對於

互聯網平台銷售公募基金、保險產品的問題，其再一次強調必須持牌經營。（ｗｌ）

