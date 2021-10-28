【ＦＯＣＵＳ】加息陣營添生力軍，聯儲「計錯數」機率增

【ＦＯＣＵＳ】年初由新興市場國家領銜的加息潮，正蔓延至發達經濟體。繼挪威９月打響

Ｇ１０第一槍後；新西蘭本月初緊隨其後；最新加入英國央行預告很快加息的，則是「黑馬」加

拿大；另在官方預期２０２４年無條件加息的澳洲，債息正以火箭式飆升「逼宮」；而全球央行

大佬美聯儲，市場利率期貨顯示其明年６月加息概率達六成。

經濟學人智庫就將「貨幣緊縮出乎意料地快速，並導致美股崩盤」，列為２０２２年發生

機會「極高」的可能對全球經濟增長及通脹情況帶來最大風險的情景預測。



＊Ｇ７雙雄站「準加息」前沿＊



油價飆升、煤炭短缺、供應鏈衝擊惡性循環……通脹「暫時性」淪為得啖笑，外溢效應令一

眾新興市場國家年初至今紛紛加息捍衛本幣，其中最激進的巴西央行３月至今已累計加息

５７５基點，俄羅斯、墨西哥、智利等亦紛響應。發達經濟體同不遑多讓，韓國、挪威、新西蘭

已齊預防式加息２５基點。

就在周三（２７日），「準加息」陣營突添黑馬，加拿大央行貨幣政策會議宣布結束債券購

買計劃，並暗示最早明年４月加息，因供應鏈問題限制了經濟在不助推通脹情況下實現增長的能

力。此意外鷹派表態，一度觸發美元兌加元急挫０﹒７％。

觸發加拿大跟Ｇ７夥伴英國雙雙站在「準加息」前沿的，正是高通脹。兩國９月ＣＰＩ錄按

年升４﹒４％及３﹒１％，分別為１８年及９年高位，較早時英國央行明言收緊貨幣政策的理由

正在增強，市場預期加息最快１２月發生。



＊美明年６月加息可能逾六成＊



眼看英國、加拿大兩個發達經濟體雙雙鷹派上身，在官方預期２０２４年無條件加息的澳洲

，繼３年期國債收益率攀升至逾兩年最高水平後，２年期國債收益率昨日短短數小時內即翻倍直

逼０﹒５％。

上演「逼宮」的還有美債短端利率。２年期美債收益率最新站上０﹒５％，而９月初時僅為

０﹒２％；３年期美債收益率最新距離０﹒８％僅一步之遙，而９月初時僅為０﹒４％。美國銀

行最新的基金經理調查顯示，投資者對債市的看空程度創下該調查有紀錄以來之最。

最新利率期貨顯示，美聯儲明年６月加息的可能性超過６０％，換言之，倘若聯儲下周貨幣

政策會議正式宣布減少買債並於明年中前後結束本輪ＱＥ，或意味加息週期接踵而至。

鑒於此，經濟學人智庫就將「貨幣緊縮出乎意料地快速，並導致美股崩盤」，列為

２０２２年發生機會「極高」的可能對全球經濟增長及通脹情況帶來最大風險的情景預測。聯儲

「計錯數」機率大增，鮑威爾的共和黨同仁、參議員Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ最新加入民主黨沃倫

反對其連任之列，不過恐慌指數ＶＩＸ仍徘徊歷史平均低位，ｉｓ ｔｈｅｒｅ ａ

ｍｉｒａｃｌｅ？

