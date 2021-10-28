【大國博弈】美參謀長：非常關注中國超音速武器測試

《經濟通通訊社２８日專訊》美國參謀長聯席會議主席米萊（Ｍａｒｋ Ｍｉｌｌｅｙ）將

中國試射高超音速武器，與前蘇聯在１９５７年發射全球第一枚人造衛星相提並論，指是非常讓

人關注及憂慮的行動。

外媒早前披露中國７月進行超音速武器測試的消息後，美國軍方一直沒有正面評論相關問題

。米萊接受彭博電視節目訪問時說，試射代表中國軍隊在太空、網絡和傳統領域正迅速擴張，解

放軍已轉變成一支涵蓋所有領域、具有全球野心，並擁有非常能力的軍隊，對美國帶來廣泛影響

，美國在未來１０至２５年面臨的最大地緣戰略挑戰，將是中國。

米萊的言論反映，中國測試超音速武器可能具有劃時代意義。美國一直認為，前蘇聯

１９５７年成功發射人造衞星的行動，是引發美蘇兩國太空軍備競賽的源頭。更有分析認為是美

蘇冷戰的轉折點。

有軍事專家揣測，中國測試的超音速武器足以攻破美國的防衞系統，令到美國國家安全受到

嚴重威脅。有美軍將領也表達類似關注。

英國《金融時報》早前報道，中國在８月試射一枚高超音速武器，並環繞地球飛行，戰鬥部

最終落在距離標靶３０多公里處，不過中國否認進行超音速武器測試，只表示測試涉及太空飛行

裝置。（ｃａ）



