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28/10/2021 09:11

《法證攻防－林恩》港股業績期

　　《法證攻防》匯控（００００５）周一（２５日）公布業績，第三季度列帳基準除稅前利潤
為５４億美元，增加２３億美元，同比增幅為７６％。匯控宣布將對每股面值０﹒５　美元之匯
豐普通股展開回購，金額最多為２０億美元，旨在減少匯豐之已發行普通股數量。匯豐股價暫錄
３連升，１０月以來累計升幅約１７％。
　　港交所（００３８８）和平保（０２３１８）周三（２７日）公布業績。港交所２０２１年
首三季收入及其他收益（１６２﹒１８億元）較２０２０年首三季上升１５％，創九個月新高。
港交所股價自６月以來在４５０元水平暫見支持，暫於１０天及２０天線水平好淡爭持。
　　平保２０２１年第三季度，集團歸屬於母公司股東的營運利潤３６９﹒０１億元，同比增長
７﹒３％；歸屬於母公司股東的淨利潤２３６﹒３３億元，同比下降３１﹒２％，主要受資本市
場波動影響。２０２１年前三季度，壽險及健康險業務的新業務價值３５２﹒３７億元，同比下
降　１７﹒８％。平安產險實現原保險保費收入１９９３﹒４３億元，同比下降９﹒２％。市場
繼續關注本周業績焦點：周四（２８日），比亞迪（０１２１１）；周五（２９日），建行
（００９３９）、工行（０１３９８）。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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