《陸言堂－陳永陸》鷹瞳科技（２２５１）率先成為首隻ＡＩ醫療股

《陸言堂》席捲ＡＩ醫療影像賽道的ＩＰＯ熱潮今年仍在持續，鷹瞳科技（０２２５１）有

望率先成為ＡＩ醫療第一股。公司是中國首批提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診

斷及健康風險評估解決方案的公司之一，旗下核心產品Ａｉｒｄｏｃ－ＡＩＦＵＮＤＵＳ在去年

８月獲國家藥監局批准用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，為同類產品中首個獲得國家藥監局第三

類醫療器械證書，並進入到建立商業閉環和變現階段。



２０２０年，中國糖尿病視網膜病變患者人數為３７﹒３百萬人，當中約３３﹒６百萬人或

９０％的糖尿病視網膜病變病例未確診，篩查率低於１０％，市場預計２０３０年變患者人數將

達到５０﹒６百萬人，期間年複合增長率為３﹒１％，反映核心產品的市場將穩定增長。而且，

公司產品以「普惠醫療」為主要推廣邏輯，不僅覆蓋醫院的臨床科室，同時向其他醫療及大健康

場景（包括體檢中心、社區診所、保險公司、視光中心及藥房）進行銷售，並深入挖掘行業痛點

，打磨出適合醫院體檢保險視光等不同行業的專屬解決方案，目前已為數百萬人提供健康風險篩

查服務，未來產品銷售將持續有保證。



業績方面，公司今年上半年營收按年增長約６６０％，過去兩年毛利率亦由５３％升至６１

％，銷售規模錄擴張之餘盈利能力亦有提升。未來中國人口老齡化加劇，加上受疫情刺激，資本

青睞醫療健康投資，而其中一個備受觸目、發展水平又領先的技術是人工智慧視網膜影像識別，

自數年前起便開始從單一疾病篩查向各種疾病和病灶的綜合診斷發展，是目前市場上一條較為極

具潛力及前瞻性的細分賽道，鷹瞳科技被視為賽道上的領頭羊，早已獲禮來亞洲基金及奧博資本

認可參股。公司昨日（２６日）正式公開招股，建議投資者現金認購。《獨立股評人 陳永陸》



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