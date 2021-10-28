《ＥＴＦ透視－張子銘》中國啟動大型再生能源項目，推進結構調整

《ＥＴＦ透視》中國政府近期大力推動可再生能源的發展，顯示其對實現碳減排和碳達峰目

標的決心。從投資者角度來說，可以關注在政策支持下潔淨能源領域的投資機會。

繼上個月宣布將停止在國外建設燃煤發電廠並幫助發展中國家建設綠色能源生產後，國家主

席習近平日前又在聯合國生物多樣性大會上指出，將在沙漠和附近地區加快規劃建設大型風力發

電及太陽能發電項目，第一期裝機容量約１億千瓦的項目已於近期開工，僅這一期的規模已經超

過了印度全國的風力發電和太陽能發電裝機容量。

目前全球主要國家正受能源短缺和煤炭價格飆升困擾，工廠生產和經濟復甦步伐受到影響。

加快發展可再生能源對於未來減少乃至避免出現能源短缺和能源價格暴漲至關重要。



＊中國潔淨能源技術，有助緩和未來能源短缺問題＊



歐盟委員會主席烏爾蘇拉．馮德萊恩近日對媒體表示，目前能源價格高企的問題很嚴重，而

與暴漲的天然氣價格相比，過去幾年可再生能源的價格有所下降，因此長期投資可再生能源以確

保能源價格穩定非常重要。

中國已經是全球最大的可再生能源市場和設備製造國。２０２０年，從太陽能發電看，中國

為全球市場供應了７６％的多晶矽，９６％的矽片，８３％的電池片，７６％的組件；中國還是

全球最大的風力發電機製造國，並承擔了海外７０％的水電建設項目。

我們相信，可再生能源將是未來幾十年的重點發展主題。在各國加速推進潔淨能源項目以實

現碳減排目標的進程中，將出現大量的投資機會，尤其是在這一領域具領先地位的中國市場上。

《未來資產董事及Ｇｌｏｂａ Ｘ ＥＴＦｓ產品專員 張子銘》



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