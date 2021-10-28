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28/10/2021 09:00

【新冠疫苗】科委會建議接種第三劑疫苗，高危群組優先

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心轄下兩個科學委員會建議建
議三類人須補打第三針新冠疫苗，最優先是免疫力弱者，其次是逾１６０萬接種兩針科興的人，
尤其是年滿６０歲、醫護人員等高風險者，以及已接種兩針復必泰並有較高感染風險的人。委員
會又建議接種科興人士，第三劑疫苗可轉打復必泰。

＊免疫力失調者宜盡快打第三針＊

　　衞生署轄下兩個科學委員會開會後建議較高危的免疫力失調人士，例如接受器官或骨髓移植
、癌症病人、愛滋病或需服用藥物，抑制免疫反應的人等，應在第二針相隔四星期後，盡快打第
三針提高抗體水平。
　　至於其餘已接種兩劑科興或復必泰的１８歲以上人士，委員會亦建議高風險群組先打第三針
，包括６０歲或以上長者、醫護、檢疫酒店員工、機場員工、跨境貨車司機等可於相隔半年後接
種。

＊若打復必泰嚴重過敏，可考慮第３針轉打科興＊

　　委員會又建議已接種科興的人第三針可轉打復必泰，但基本上不建議已打復必泰人士轉打科
興。不過，其中一個科學委員會主席許樹昌表示，若首兩針打復必泰人士，出現嚴重過敏反應，
可考慮第３針轉打科興。
　　另一科學委員會主席劉宇隆說，如果接種兩劑科興疫苗後６至９個月，抗體水平基本上跌至
很低，因此建議１８歲或以上已打２針科興人士，應打第３針。至於已打兩針復必泰的非高危人
士，他說，由於疫苗抗體濃度很高，若現時打第３針，好處不大；不過認為，他們最終亦需打第
３針，至於何時接種、接種哪款疫苗，暫時未有決定。

＊逐步、有序推行第三針計劃＊

　　被問到何時可打第三針，衞生防護中心總監徐樂堅表示，當局會逐步、有序地推行，希望盡
快為免疫力低、醫護人員、長者等安排第三針接種，他相信當局很快可向市民講述最新安排。（
ｃｌ）

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