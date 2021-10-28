【新冠肺炎】現行社交距離措施延長兩周至１１月１０日

《經濟通通訊社２８日專訊》政府昨晚宣布，延長現行社交距離措施１４日，包括維持４人
限聚令及口罩令等，直至１１月１０日。
食物及衞生局發言人表示，由於全球疫情持續嚴峻，並要為日後恢復與內地通關，或者跨境
出行，創造有利條件，因此有必要維持現行社交距離措施。（ｃｌ）
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