【新冠肺炎】現行社交距離措施延長兩周至１１月１０日

《經濟通通訊社２８日專訊》政府昨晚宣布，延長現行社交距離措施１４日，包括維持４人

限聚令及口罩令等，直至１１月１０日。

食物及衞生局發言人表示，由於全球疫情持續嚴峻，並要為日後恢復與內地通關，或者跨境

出行，創造有利條件，因此有必要維持現行社交距離措施。（ｃｌ）

