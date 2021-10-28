【新冠疫苗】劉宇隆冀未來一、兩周開始接種第三針

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署轄下兩個科學委員會建議免疫系統失調人士、６０歲或

以上長者、醫護、機場工作人員等，應打第三針新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇

隆期望，在未來一至兩周開始接種第三針。他認為市民可按個人需要，選擇接種哪種疫苗。（ｃ

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