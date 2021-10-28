【新冠疫苗】許樹昌：普通市民亦須打第３針，日後有機會每年接種

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生防護中心轄下科學委員會昨日舉行聯席會議，建議高危群

組人士接種第３劑新冠疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，３類優先群組以

外的市民，日後也要打第３針，更有機會需要每年接種。



＊未必可即時放寬社交距離措施＊



許樹昌在《商業電台》節目中解釋，委員會建議第三針可轉用復必泰疫苗，是考慮產生抗體

的效果較佳，但仍會容許市民自行選擇，世界多國面對Ｄｅｌｔａ變種病毒傳播，正安排接種第

３針，若明年完成研究更針對Ｄｅｌｔａ的疫苗，則可望延長再接種的時間。他又指，由於長者

接種率仍低，即使安排第３針後，亦未必可以立即放寬社交距離措施。



＊何栢良：轉打復必泰未必有嚴重副作用＊



許樹昌指，委員會仍未討論再下降接種疫苗年齡，指衞生署正要求科興提供更多數據，又查

詢復必泰會否建議將接種年齡降至５歲，當有足夠資料就會開會討論。不過他指外地已有同類安

排，相信本港毋須討論太久。（ｃｌ）

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良不預期，第三針由科興轉打復必泰疫苗的人士，副

作用會特別大，相信會和接種流感針相若，但抗體會較接種科興疫苗好。（ｃｌ）





