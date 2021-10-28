【新冠肺炎】港府：陸續安排高風險工作人員加密至最少三日一檢

《經濟通通訊社２８日專訊》政府公布，為應對２０１９冠狀病毒病最新疫情及變異病毒株

，高風險、高暴露群組人員須接受更加頻密的定期病毒檢測，作為更加嚴格的防控措施，以配合

積極「清零」的防疫策略。除早前已開始三天一檢的機場特定群組人員外，北大嶼山醫院香港感

染控制中心處理２０１９冠狀病毒病個案的醫護人員昨日（２７）起亦須接受三天一檢，其他高

風險、高暴露群組人員會陸續獲安排接受加密檢測。



＊新安排預期在未來一個月內陸續實施＊



政府表示，將陸續安排各類暴露於病毒風險較高的工作人員接受更加頻密的定期病毒檢測。

有關安排適用於所有全職及兼職的相關行業員工。已接種新冠疫苗者須每三天進行一次核酸檢測

，未完成接種者（例如個別因健康原因而暫時不適宜接種疫苗的員工）則須每天檢測。

政府正陸續安排其他屬於高風險、高暴露群組的工作人員加密檢測頻次至最少每三天一次，

未接種疫苗者則須每天檢測。相關加強檢測安排預期會在未來一個月內陸續實施。有關群組包括

指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工

作人員，以及社區檢測中心的工作人員等。（ｂｎ）

