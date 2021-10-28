中石油（００８５７）第三季少賺４４﹒８％，首三季升６﹒４６倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布，集團截至

９月３０日止３個月純利２２０﹒８９億元（人民幣．下同），按年跌４４﹒８％；每股基本盈

利０﹒１２１元；營業收入６８３７﹒６億元，按年升３７﹒５％。

今年首三季，集團純利７５１﹒２６億元，按年升６﹒４６倍；每股基本盈利０﹒４１元；

營業收入１﹒８８萬億，按年升３１﹒８％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

