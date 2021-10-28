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28/10/2021 08:14

《神州民企》山東黃金（１７８７）第三季純利１億人幣，跌８４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１﹒０９億元（人民幣．下同），按年跌８４﹒２５％，每股盈利為２
﹒４仙，扣除非經常性損益之盈利約９９９９萬元，跌約８５％，營業收入約５８﹒３７億元，
跌７１﹒６８％。
　　該集團指，今年９個月虧損約１２﹒５４億元，去年同期則錄盈利，營業收入約１７７億元
，跌約６７％。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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