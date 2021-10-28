【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒１億人幣，　買兗煤沽騰訊

《經濟通通訊社２８日專訊》恒指周三（２７日）低開２４３點，報２５７９５點。最高跌
２４３點報２５７９５點，最低跌４８３點報２５５５５點。恒指收報２５６２８點，跌４０９
點或１﹒５７％。
按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣。兗州煤業股份（０１１７１）、快手
（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中
國神華（０１０８８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１２０６﹒８８億元增加５﹒９％。其中港股通成交２７４﹒８億元，佔總成交
２２﹒８％。
＊兗煤受惠擴產增銷保供＊
國務院國有資產監督管理委員會召開行業協會，支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會
，指出要調動一切資源擴產增銷保供。兗州煤業股份跌５﹒０７％報１１﹒９８元，北水淨買入
１﹒４億元。快手跌２﹒７７％報１０５﹒２元，北水淨買入１﹒３億元。吉利汽車跌１﹒８５
％報２６﹒５５元，北水淨買入１﹒２億元。騰訊控股跌２﹒９９％報４８７元，北水淨賣出４
﹒７億元。中國神華跌４﹒９２％報１６﹒６２元，北水淨賣出４﹒４億元。建設銀行跌０﹒
７４％報５﹒３５元，北水淨賣出２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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兗州煤業股份 （０１１７１） １﹒３６
快手 （０１０２４） １﹒２８
吉利汽車 （００１７５） １﹒２３
創維集團 （００７５１） １﹒２２
華潤電力 （００８３６） ０﹒８５
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －４﹒６９
中國神華 （０１０８８） －４﹒３５
建設銀行 （００９３９） －２﹒４９
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒３５
美團 （０３６９０） －１﹒９３
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