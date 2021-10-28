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28/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒１億人幣，　買兗煤沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒指周三（２７日）低開２４３點，報２５７９５點。最高跌
２４３點報２５７９５點，最低跌４８３點報２５５５５點。恒指收報２５６２８點，跌４０９
點或１﹒５７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣。兗州煤業股份（０１１７１）、快手
（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中
國神華（０１０８８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１２０６﹒８８億元增加５﹒９％。其中港股通成交２７４﹒８億元，佔總成交
２２﹒８％。

＊兗煤受惠擴產增銷保供＊

　　國務院國有資產監督管理委員會召開行業協會，支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會
，指出要調動一切資源擴產增銷保供。兗州煤業股份跌５﹒０７％報１１﹒９８元，北水淨買入
１﹒４億元。快手跌２﹒７７％報１０５﹒２元，北水淨買入１﹒３億元。吉利汽車跌１﹒８５
％報２６﹒５５元，北水淨買入１﹒２億元。騰訊控股跌２﹒９９％報４８７元，北水淨賣出４
﹒７億元。中國神華跌４﹒９２％報１６﹒６２元，北水淨賣出４﹒４億元。建設銀行跌０﹒
７４％報５﹒３５元，北水淨賣出２﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗州煤業股份　（０１１７１）　　　　　　１﹒３６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２８
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　１﹒２３
　　創維集團　　　（００７５１）　　　　　　１﹒２２
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　　０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒６９
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－４﹒３５
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－２﹒４９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒３５
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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