《日入而息》中石油首三季多賺逾６倍，恢復澳門入境香港免檢安排

《今天重點》

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中石油（００８５７）第三季少賺４４﹒８％，首三季

升６﹒４６倍

農行（０１２８８）第三季純利升１４％至６４４﹒３

１億元人民幣

國壽（０２６２８）第三季純利按年跌５４﹒５％，首

三季升３％

富途、老虎證券盤前急瀉兩成，官員斥在華經營屬非法

港鐵東涌配電站項目已截標，至少收５份標書

下周二起恢復澳門入境香港的回港易及來港易免檢安排

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《即日市況》

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恒指低收７３點報２５５５５，科指升３點報６４４５

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《深滬股市》

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能源股暴跌，滬綜指再跌逾１％至半個月低位

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５９２╱９６，日圓最新報１１３﹒６０╱６３

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《深滬股市》

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能源股瀉滬指今跌１﹒２％錄三連挫，兩市成交創月高

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《美元匯價》

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歐元等待突破，向下機會仍然較大

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《公司業績》

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億都（００２５９）聯營南通江海季度盈利升約５０％

，九個月增４８％

華潤醫藥（０３３２０）附屬江中製藥九個月多賺１３

﹒５％

亞美能源（０２６８６）首九個月純利按年增長５８％

中石油（００８５７）第三季少賺４４﹒８％，首三季

升６﹒４６倍

海通恆信（０１９０５）首九個月純利按年升２５﹒９

％

中石化油服（０１０３３）首三季多賺３８﹒３％至３

﹒２億元人民幣

海螺水泥（００９１４）第三季純利跌１４％至７４﹒

３９億元人民幣

郵儲銀行（０１６５８）第三季多賺２２﹒５％至２３

５億元人民幣

東方證券（０３９５８）第三季純利升６﹒２７％

比亞迪電子００（２８５）首三季純利近２２億元人民

幣，跌五成

比亞迪（０１２１１）第三季純利跌２７﹒５％至１２

﹒７億元人民幣

中海油服（０２８８３）第三季純利按年升４８％，首

三季跌３３％

新特（０１７９９）首三季多賺近４８倍至３２億元人

民幣

廣深鐵路（００５２５）首九月虧損收窄至２﹒５５億

元人民幣

國壽（０２６２８）第三季純利按年跌５４﹒５％，首

三季升３％

福耀（０３６０６）第三季多賺８﹒９％至８﹒３億元

人民幣

農行（０１２８８）第三季純利升１４％至６４４﹒３

１億元人民幣

香港寬頻（０１３１０）全年多賺１﹒１３倍至２﹒０

７億元，末期息３７﹒５仙

安德果汁（０２２１８）第三季純利按年升４２﹒９％

中國財險（０２３２８）首九個月淨利潤增１５％至近

２００億元人民幣

重慶農村商業銀行（０３６１８）第三季淨利潤升１４

％至３０﹒６６億元人民幣

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《公司資訊》

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雲南白藥回應投資虧損１５億：會逐步退出證券投資

安莉芳（０１３８８）第三季整體銷售按年跌１０％

京城佳業（０２２１０）明起招股，入場費約４０２４

元

中國資源交通（００２６９）曹忠辭任董事會主席，馮

浚榜接任

奧邦建築（０１６１５）李兆祥辭任執行董事兼營運總

裁之職務

長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ首批涉８８伙，折實入

場費３４６萬元

中海油（００８８３）第三季實現油氣銷售收入按年升

６３％至５８０億人幣

中石油（００８５７）侯啟軍被任命為公司副董事長，

任立新調任為執行董事

中電（００００２）引入新燃氣發電機組，料每年減少

１００萬噸碳排放

恒隆（００１０１）電氣道及淘大工業村重建項目將引

入電池儲能系統

港交所（００３８８）邀請香港奧運代表隊參與明天下

午開市鳴鑼儀式

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）夥騰訊雲計算推進綠色智慧鄉

村建設，共建低碳數據中心

中化化肥（００２９７）完成發行第四期超短期融資券

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《神州民企》

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ＭＩ能源（０１５５５）約７２％票據持有人已簽署重

組支持協議

禹洲（０１６２８）控股股東兼主席斥逾１９４萬元增

持２２２萬股

百仕達（０１１６８）認購眾安科技合資公司股份，涉

４９００萬美元

香港航科（０１７２５）以逾兩億人幣採購衛星測試設

備

據報花樣年（０１７７７）擬下月１０日召開五批債券

的持有人會議

南方能源（０１５７３）上市地位自下月２日起取消

愛得威建設（０６１８９）葉娘汀辭任副總裁職務

新奧能源（０２６８８）首九個月天然氣零售量按年升

１９﹒９％

心瑋醫療（０６６０９）完成增加對瑋啟醫療、瑋瑯醫

療及神璣醫療的出資

外電表示恒大（０３３３３）準備與境外債權人談判

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《中國要聞》

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第四屆進博會參與國別、企業數均超過上屆

百度完全無人駕駛汽車在北京開跑

菜價大漲，商務部表示做好今冬明春生活必需品保供穩

價

商務部表示９月通訊器材網絡零售同比大增４３％；將

建立再生資源回收重點聯繫企業制度

海關總署表示１２月起不再對輸歐貨物簽發原產地證書

中石油預計今年冬季天然氣需求將同比增１０％

上海浦東出台知識產權新法規：侵權者最高賠千萬元

滬銀保監局表示嚴禁挪用套取信貸資金參與商品投機炒

作

上海「十四五」期間將全面推進城市數字化轉型

茅台跌落神壇，寧德時代第三季成公募基金頭號重倉股

人行續２０００億逆回購，單日淨投放１０００億元；

人行表示運行首周個人投資者購買投資產品２４８１萬

元

光明乳業董事長濮韶華辭職，擬任百聯集團總裁

上海浦東將設立數據交易所，臨港將打造國際數據港

中國通過陸地國界法惹印度關注，籲勿採單方面行動

財政專家表示房地產稅或成為市縣級政府的主要收入來

源

工信部召開規範電商平台「雙１１」短信營銷行為指導

會；工信部啟動１３個城市新能源汽車換電模式應用試

點

多地柴油供應趨緊，中國石化下月將增加柴油供應

財政部表示首九月國企利潤總額增速放緩至５５﹒４％

傳北京將繼廣東和上海後，納入無隱性債務試點

憂中國在台海脅迫行動，拜登稱美對台承諾堅若磐石

李克強出席東亞峰會，支持把南海建設為和平合作之海

國務院表示完善知識產權反壟斷、公平競爭相關法規政

策

市監總局表示加強連鎖食品企業安全監管，嚴懲違法行

為

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，報１７０４１點

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《其他消息》

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梁君彥稱議會重歸理性，立法會成績取得突破；梁君彥

未回應會否擔任下屆立法會主席

陳寶瑩稱社民連與民陣屬不同組織，不滿警方搜查滋擾

消委會敦促加強境外一手住宅物業銷售監管，建議代理

須持牌

消息指民陣無依時遞交資料，警方今早搜查４個相關地

址

生產力局表示渣打香港中小企營商指數創３年高，營商

信心持續復甦

薛永恒與多個商會代表會面，就創科發展措施聽取意見

金管局表示逆周期緩衝資本比率維持１％

證監會就修訂《集資退休基金守則》發表諮詢總結，過

渡期１２個月

機管局擬發債５００億，其中５０億公開發售

深股通額度全日用逾４５億元；滬股通額度全日用６１

億元，陸股通淨流入近７２億元

「劍神」張家朗獲理大頒授榮譽博士

麗新餐飲兩家餐廳將進駐西九文化區Ｍ＋博物館

金融學院表示區內七成金融公司擬採用ＡＩ，人才短缺

成挑戰

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《大國博弈》

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ＦＣＣ取消中國電信在美運營牌照，商務部表示嚴正交

涉

商務部表示ＷＴＯ成員在審議會議對中國貿易政策提關

注；中國願意通過自主方式進一步擴大外資准入；劉鶴

耶倫通話１個半小時，談及金融穩定監管

王毅稱中歐應消除誤解疑慮，鞏固一中原則政治基礎

經濟學人預測明年經濟情景，中國房地產崩盤可能性高

美參謀長表示非常關注中國超音速武器測試

國防部表示若美台軍事聯繫實質性提升，中國將堅決回

擊

百富環球遭美方搜查，外交部：一貫要求中企依法投資

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《解決電荒》

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交通運輸部表示多措並舉保障全力保障電煤運輸服務

大商所調整焦煤和焦炭期貨合約交易限額

發改委召開會議研究對煤炭價格實施干預具體措施；發改委擬統一制定動力煤坑口價基準價，每

噸４４０元；發改委研究煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的界定標準

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《新冠肺炎》

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本港新增２宗輸入確診，１宗涉變種病毒

專家表示舉辦毅行者防疫風險與香港馬拉松無大分別

新加坡單日確診突破５０００宗，當局指情況異常展開調查

劉宇隆冀未來一、兩周開始接種第三針

科委會建議接種第三劑疫苗，高危群組優先

許樹昌稱普通市民亦須打第３針，日後有機會每年接種

下月起進入醫管局設施須使用「安心出行」

港府表示陸續安排高風險工作人員加密至最少三日一檢

現行社交距離措施延長兩周至１１月１０日

皇家加勒比取消海洋光譜號航程，將全額退回船費

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