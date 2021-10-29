《運籌帷幄－梁業豪》關注好友大戶於何水平入市維持秩序

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。來到１０月份場外股票期權到期日，好淡雙方應已找到市場

平衡點。正路而言，昨天（２８日）港股於窄幅內上落，今天（２９日）的情況多會相若，令本

周末前市況不易呈現突破。昨晚美股開市後由科技股的買盤帶動揚升，卻見美股波幅指數顯著下

跌，不認同大市的上升動力。若此情況再度出現，美股的再升空間不會大，令短期調整市況得以

延續。

近日明顯轉弱的港股大市令投資者對本月初展開的升浪能否發展下去，有所保留。觀乎指數

期貨日線圖形勢逐步轉淡，我們有理由懷疑升浪已經完結，恒指無力進一步升近２６５６０。換

言之，短期調整浪或已開始；大家關注的，應為該短朞調整浪的跌幅會有多大，以及好友大戶會

於何水平入市維持秩序。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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