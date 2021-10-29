《窩輪匯智－劉嘉輝》先行獲利後，何時是下次入市時機？

《窩輪匯智》本周港股正值業績期及期指結算，恒指周一（２５日）及周二（２６日）未能

在２６２００點之上收市後反覆回落，市況連跌四天失守１０天線，下試５０天及２０天線約

２５３００點附近位置。上星期提到如何利用輪證在高位時鎖定利潤，先沽出正股獲利，並利用

部分利潤買入適量的認購證以防「落錯車」。若以這個策略應市的話，理應在高位套取大部分利

潤，而認購證價值或有損失，但只為利潤的一小部分。

對於已獲利離場的朋友，若想等機會下次再入市，可留意１１月份的市場焦點，當中包括內

地六中全會及中資股的業績表現。

陸續有大行認為中資股價格已反映不利因素，現水平具吸納價值，其中匯豐上調中國股票評

級至增持，稱投資者過於悲觀，被低估的板塊包括對房地產、工業、醫療保健和個別銀行股等。

分析估算ＭＳＣＩ中國指數的１２個月本益比為１２﹒９倍，較年初的１７倍低。

業績方面，１１月將有包括聯想（００９９２）、阿里（０９９８８）及股王騰訊

（００７００）業績，根據彭博資訊分別將於１１月４日、１１月５日及１１月１０日公布。近

日隨股價下調，有不少資金入場以相關輪證博反彈，其中截至１０月２８日的過去五天，騰訊、

美團（０３６９０）及阿里好倉為最多資金流入，金額超過５７００萬、４３００萬及２６００

萬元。

大家若以輪證入場又該如何部署？首先，要留意引伸波幅的高低，以周五為例恒指波幅雖有

回升至１９﹒３，但若參考自８月以來恒指波幅指數，上下位置是３２﹒３及１８﹒４，即是說

恒指波幅現水平仍是靠近波幅區間底部，若投資者認為短期波幅見底回升的話，則可以選擇輕微

價外及中短期的窩輪，部署業績前後較短線機會。若擔心引伸進一步回落的話，則不妨選條款較

保守的產品，如年期較長及貼價的窩輪應市。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

