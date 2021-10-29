《缸邊隨筆－石鏡泉》新炒作﹒充電樁

《缸邊隨筆》有電動汽車，就要有充電樁，這個市場可達萬億，估計在未來一兩年，將有股

炒充電樁風。



工信部發布了《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５）》徵求意見稿提出，預計

到２０３０年，我國新能源汽車保有量將達６，４２０萬輛，按車：樁比１：１的建設目標，未

來十年，我國充電樁建設存在６，３００萬缺口（目前已建約１２０萬枝充電樁），其值約在

１﹒０２萬億元。



＊充電樁市場規模２萬億＊



車：樁比１：１是最低需求，按一車在家一枝樁，在辦公地點一枝樁計，車：樁比應是

１：２，再加上公路上的充電需求，車：樁比更會高於１：２，故在未來十年，這個電樁市場是

會在２萬億元以上，怎挖金？



目前是以車廠配建╱設充電樁、設備，以吸引車主買車，但以後，會是建充電樁企業，專為

賣電、賣樁的非車廠企業來建。



我國的充電樁規模化發展始於２０１１年，當時是由國家主導建設，２０１４年引入民間資

本，就出現了「亂建」之象，２０１５、２０１６年充電樁增速為７４３％和２３３％，

２０１７年及２０１８年充電樁增速降至５７％和６７％，在２０１７年國內仍有３００多家充

電樁企業，到２０１９年已有近半出局，是共享單車翻版。



前期的盲目建設有兩個死症：「過剩」與「不足」。



建樁地點沒作充分市場調查，使用不足，出現「殭屍樁」，此是過剩。個別充電樁，好命水

，建在有足夠需求之地，但由於早期的充電樁的技術水平參差，甚至低Ｂ，使到維修貴，競爭力

弱。２０１５年底，國家標準出台，直接導致此前建成但不符合標準的充電樁接口全部報廢。



２０１８年，充電樁行業龍頭－－特來電，才改盈，但之前累計虧損已達６億元。充電樁的

商業模式是前期投入多，收益只能細水流入，是個重資產行業。目前銀行界、融資界，是不喜歡

這種重資產模式，故日後的充電樁運營商（不是車廠的配送品）是：Ｎｏ Ｍｏｎｅｙ Ｎｏ

Ｔａｌｋ，有Ｍｏｎｅｙ有得獨Ｔａｌｋ。



截至２０２０年４月，前三大充電樁運營商是特來電、星星充電、國家電網，三家共營運逾

３７萬台，佔比逾６８％。



國家電網是國企，資本雄厚，透過國網、南方電網等，重點是高速公路沿線的充電站╱充電

樁建設。



特來電的母公司是特銳德，是中德合資企業業務，在２００９年上市，在２０１８年實現盈

虧平衡。



星星充電母公司為萬幫集團，廣泛布局新能源領域、新能源汽車銷售、充電樁營運、安裝私

人充電樁等，２０１９年的同比增速達１００％。



市場上除有大量中小型運營商（估計遲早玩完），尚有車廠，如比亞迪（０１２１１）、特

斯拉、北汽新能源、大眾、寶馬、蔚來、威馬等，為賣車而配建樁。



萬億市場吸引力大，有三個大頭寧德時代（深：３００７５０）、華為、螞蟻金服動身了。



２０２０年４月華為推出ＨＵＡＷＥＩ ＨｉＣｈａｒｇｅｒ直流快充模塊，解決充電行業

營運成本高、設備生命周期短之痛。在５月，華為與特來電簽署合作協議，推動樁聯網建設和智

能充電業務。



３月底，阿里巴巴（０９９８８） 則透過螞蟻金服旗下子公司投資充電樁運營商「簡單充

」，成為簡單充的第二大股東，今時出資，日後會否出技術。



３月份，寧德時代與福建百城新能源科技有限公司合資，經營範圍包括新能源汽車充電設施

建設運營。



新舊玩家在這萬億市場將有激戰，但無論如何，沒有一家玩家能單個吃下這個大市場，在這

大市場下亦將肯定會有不少不夠資金、不夠技術的玩家會被淘汰，買了這類股，只能一哭。但買

入夠資金、夠技術玩家的股票，終可在本大傷人的情況下，可以笑笑，但他只能笑笑，有錢無技

術亦將終瓜。



錢，大家識看資本有幾多個零便是。技術？將是日新月異，要買新科技股就一定要對新科技

有所認識，當然亦不能不對監管機構政策上有甚麼傾斜要有認識。



（１）政策



除了可以不時修改的技術要求外，阿爺是要求全國一張網，即是不論你是哪個玩家、充電接

口、充電技術指標、安全指標，以至收費都要全國通用一張網，即是車到樁前必可充到電，這個

共用、共通性是必需的，不要像今時的手機插頭，不能通用。



（２）先進技術：要慳電、快充



華為於２０１０年成立了新能源部門，並在２０１６年進入充電樁市場。２０２０年４月推

出ＨＵＡＷＥＩ ＨｉＣｈａｒｇｅｒ直流快充模塊。



詳細的技術資料不介紹了，請觀看「華為ＨｉＣｈａｒｇｅｒ直流快充模塊」

：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｚｈｕａｎｌａｎ﹒ｚｈｉｈｕ﹒ｃｏｍ╱ｐ╱１３５３６４５９３。



一架新能源汽車，要多過一枝充電樁，這個過萬億的市場定必群「股」競起，哪個能領風騷

要看發展，舊玩家、新玩家，以及未崛起的新玩家，會很有趣，雖是新事物，但萬變不離其宗，

能為我（投資者）賺錢嗎？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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