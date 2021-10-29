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29/10/2021 08:11

《新股上市》京城佳業（２２１０）今起招股，入場費約４０２４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》京城佳業（０２２１０）在港上市，全球發售３６６６﹒７２
萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至下周三（３日）中午公開招股，招股價份
８﹒２８至９﹒９６元，一手４００股「入場費」為４０２４﹒１５元。該股１１月１０日掛牌
，獨家保薦人中金公司。
　　京城佳業為家立足北京的物業管理服務綜合運營商，具備超過３０年的運營歷史，截至
２０２１年５月３１日，簽約建築面積和在管建築面積分別為３２３０萬平方米和３０５０萬平
方米。
　　京城佳業引入名基石投資者Ｋｅｌｔｉｃ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ及廣聯達（香港）軟件，
分別投資５５００萬人幣及３５００萬人幣。Ｋｅｌｔｉｃ由獨立第三方李衛國全資擁有，他是
北京東方雨虹防水技術（深：００２２７１）主席及實際控權人。廣聯達（香港）軟件為廣聯達
科技（深：００２４１０）的境外投資平台。
　　假設每股發售價９﹒１２元（即招股價中位數），京城佳業集資淨額約２﹒７７７億元，當
中約６０％用於尋求與物業管理公司（特別是從事商業運營公司）及提供保安、清潔或維修維護
服務的下游物業管理服務提供商的選定戰略投資及收購機會，約２５％用於為發展增值服務提供
資金，約１０％用於信息技術基礎設施及智能設備開發及升級。（ｍｈ）

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