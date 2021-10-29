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29/10/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》氣候峰會舉行在即，捕捉新能源投資機會

　　《專家之言》第２６次聯合國氣候變化峰會（ＣＯＰ２６）在２０２０年由於疫情被延遲後
，將於１０月３１日至１１月１２日於英國格拉斯哥舉行，屆時各國高級官員將就氣候變化問題
進行討論。

＊減排步伐仍為主要議題，或成推行碳邊界藉口＊

　　近期根據ＢＢＣ報道，包括沙烏地阿拉伯、日本、澳大利亞在內的許多國家均要求聯合國放
緩對其擺脫化石燃料的要求，疊加當前Ｇ２０成員國仍無法對減少煤炭補貼和限制甲烷排放達成
共識，各國在此次氣候大會上對於減排步伐的討論仍將為主線之一。
　　此外，減排或成為推行「碳邊界」的藉口，也或將是此次會議一大議題。近期，中國、美國
和歐盟的４０餘名高級官員以及國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）和國際能源署（ＩＥＡ）的代表參
加了中美歐碳定價會議系列研討會的第二次會議，其中一大主題是「碳邊界」政策討論。

＊內地印發碳達峰行動方案，力推風電太陽能發電＊

　　另一方面，國務院近日印發「２０３０年前碳達峰行動方案」（簡稱方案），到２０３０年
，非化石能源消費比重要達到２５％左右，單位二氧化碳排放比２００５年下降６５％以上，順
利實現２０３０年前碳達峰目標。方案要求，到２０２５年，非化石能源消費比重達到２０％左
右，單位能源消耗比２０２０年下降１３﹒５％，單位二氧化碳排放比２０２０年下降１８％。
而到２０３０年，非化石能源消費比重達到２５％左右，單位二氧化碳排放比２００５年下降
６５％以上。　
　　內地大力發展新能源，全面推進風電、太陽能發電大規模開發和發展，堅持集中式與分布式
並舉，加快建設風電和太陽能發電基地；加快智慧太陽能產業創新升級和特色應用，創新「太陽
能＋」模式，推進太陽能發電多元布局；堅持陸海並重，推動風電協調快速發展，完善海上風電
產業鏈，鼓勵建設海上風電基地；推動建立光熱發電與太陽能發電、風電互補調節的風光熱綜合
可再生能源發電基地；因地制宜發展生質能發電、生質能清潔供暖和生物天然氣，方案稱，到
２０３０年，風電、太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上。

＊可考慮相關基金產品，建議買入南方太陽能ＥＴＦ＊

　　策略上，投資者捕捉各種新能源及上下游產業的投資機會，以分散風險，可以考慮相關基金
產品，建議配置南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ＥＴＦ（０３１３４），基金的投資目標是提
供緊貼中證光伏產業指數表現的投資成績。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》（筆者為
證監會持牌人，並無持有上述股票。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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