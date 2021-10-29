【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油，惟專家籲一併減持！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２９日報道》受惠國際油價上漲，中石油（００８５７）和中石

化（００３８６）首三季分別多賺逾六倍和一倍，惟單計第三季，純利則倒退逾四成及五成。「

三桶油」股價半日逆市靠穩，中海油（００８８３）跑贏同業，升逾２％。不過，專家認為，油

股已充分反映油價上漲的利好因素，加上短期走勢轉差，籲盡快減持。



＊中石油業績突出，首三季多賺六倍＊



若將中石油和中石化的業績相比，中石油表現明顯較「標青」。公司首三季多賺６﹒４６倍

至７５１﹒２６億元人民幣，主要受惠於大部分油氣產品銷量增加、價格上升以及管道重組收益

綜合影響。期內收入上漲３１﹒８％，至１﹒８８萬億元人民幣。單計第三季，純利按年下跌

４４﹒８％至２２０﹒８９億元人民幣。

值得留意的是，中石油持續改善成本控制的能力，在油價上升的情況下實現單位加工成本下

降，帶動煉油和化工業務扭虧轉盈，分別錄得經營利潤２０１﹒３３億元人民幣及１１８﹒５７

億元人民幣，後者更是歷來同期最好表現。

至於中石化，首三季多賺１﹒４９倍至６０７﹒５５億元人民幣，收入則增長２９％至２萬

億元人民幣。單計第三季，純利則按年跌５５﹒２％至２０７﹒３億元人民幣。



＊逾七千萬掃中海油，半日漲逾２％＊



三桶油半日逆市靠穩，中海油跑出，早市末段愈升愈有，曾高見８﹒６５元，收報８﹒６３

元，升２﹒２５％；中石油及中石化業績對股價變動不大，兩隻股份半日升幅均不足１％，報

３﹒７６元及３﹒８１元。據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，中海油錄得

７２２２萬元淨主動買入，扭轉過去連續三個交易日均錄得淨流出的走勢，並佔成交金額２１％

，規模不可忽視。相比之下，資金似乎「冷落」中石油及中石化，兩股僅錄得４３１萬元及

１８４萬元淨主動買入。

中海油股價造好，事關它獲大戶買家入市掃貨。中海油的大戶（單宗成交金額大於１００萬

元）主動買沽比率為７１：２９，反映大戶買家態度積極，較過往五個交易日平均的３１：６９

明顯改善。相反，中石化和中石油的大戶主動買沽比率均不理想，均為４８：５２，反映賣家質

貨意欲積極。



＊潘鐵珊：油股已反映油價上升因素，第四季回調機會增＊



展望第四季，油價能否再衝高，抑或從高位回落？三桶油部署策略如何？香港股票分析師協

會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表

示，油價在第四季的走勢取決於俄羅斯燃氣降價幅度和產油國增產規模會否有變，現時仍存在不

確定因素。他預料，油價持續上漲的機會較低，並在８０美元關口上落。而三桶油股價目前已充

分反映油價上漲的利好因素，未來回調的機會增加。

潘鐵珊續指，中石油近日跌穿自８月低位２﹒７８３元及１０初低位３﹒６１元延伸的上升

軌，走勢明顯轉差，若股價進一步失守５０天線（約３﹒６元），未來下跌幅度將更大，建議持

貨者盡快減持。，不過，短線投機者可考慮於前橫行區底部（約３﹒６元）吼位買入博反彈，目

標價為３﹒９元，強調不宜過分進取。至於中海油股價則已形成下降趨勢，料跌至５０天線（約

８﹒２元）才有初步支持，同樣建議持貨者盡快減持。

