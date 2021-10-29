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即市新聞

29/10/2021 16:28

《盤後部署》待議息結果出爐，短線港股二萬五有支持

　　《經濟通通訊社２９日專訊》部分美國巨企最新業績理想，加上１﹒７５萬億美元的稅務和
開支計劃框架有大機會獲國會通過，隔晚美股繼續造好，標普５００和納指均創歷史新高，道指
亦升逾２００點。港股繼續下挫，恒指開報２５４６６跌８８點，盤中跌幅一度擴大至點，險守
五十天線（２５２３５點）。表現主要受內險股拖累，內險股上季業績差，國壽（０２６２８）
第三季純利按年更大跌５４﹒５％。恒指收報２５３７７點，跌１７８點或０﹒７％，主板成交
１２６２﹒６６億元。國指報８９６１點，跌９０點或１％。科指報６３７５點，跌６９點或
１﹒０８％。

＊中資劵商股料受打壓機會微＊

　　今日早段，受累人行官員不點名斥責，跨境互聯網券商在境內屬「無照（牌）駕駛」的非法
金融活動，富途及老虎美股股價隔晚大跌，中資劵商股跟跌。不過劵商本身面對的監管已不少，
中央政府宣布擬設立京交所，「十四五」期間在法律、運輸、金融、信息傳輸、教育、醫療等領
域進一步放寬外商投資准入限制，均屬支持金融市場的市場。只要劵商無做出人行所指的「無照
（牌）駕駛」活動，投資者不必過慮。
　　市場焦點在於１１月初美國聯儲局議息，主席鮑威爾如何應對國內通脹高企的問題，預期到
１１月４日議息結果前，恒指在二萬五有支持。（ｎｓ）

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