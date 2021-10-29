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29/10/2021 10:18

【外圍經濟】日本９月工業產出跌５﹒４％，遠低預期影響復甦前景

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日本９月份工業產值按月跌５﹒４％，是預期２﹒７％的２倍
，亦是連續第３個月下跌。在日本即將於下周日大選之際，有關數據令市場對經濟復甦前景產生
疑慮。
　　汽車和機器的產量下降是工廠整體產出大跌的主因。據日本８大車廠公布的數據，９月國內
產量總計３９﹒８萬輛，較上年驟減４９﹒７％。
　　分析指，最新數據顯示供應鏈短缺正削弱經濟復甦，亦可能促使日本新任首相岸田文雄在大
選結束後，擴大其救市規模。（ｊｆ）

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