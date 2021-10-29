【國際要聞】東盟視像峰會結束，力保新冠疫苗供應振興疫後經濟

《經濟通通訊社２９日專訊》東盟視像峰會於周四晚結束，輪值主席國汶萊蘇丹布爾基亞在

閉幕式上表示，東盟成員國一致同意確保新冠疫苗供應，並全力推動後疫情時代區內經濟復甦。

他稱，各成員國討論了與中、日、韓等國進一步加強各領域合作，強調多邊主義對東盟的重要性

。東盟還同意與中國、澳洲提升戰略夥伴關係。下一個輪值主席國是柬埔寨。（ｊｆ）

