【外圍經濟】澳洲經濟復甦超預期，９月零售按月升１﹒３％

《經濟通通訊社２９日專訊》澳洲經濟復甦步伐超過市場預期，９月零售銷售按月升
１﹒３％，高於市場預期的０﹒４％。第三季生產者物價指數（ＰＰＩ）比去年同期增長
２﹒９％，第二季度增幅為２﹒２％。按季升１﹒１％，前值０﹒７％。９月私營企業貸款按月
亦升０﹒６％，高於預期的０﹒５％。按年升５﹒３％，超過預期的５％。（ｊｆ）
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