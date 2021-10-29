【國際要聞】馬克龍接聽莫里森電話，法國澳洲潛艇風波鬧僵後首次

《經濟通通訊社２９日專訊》法國與澳洲上月因為潛艇採購事件鬧僵後，兩國領袖於周四首
度通電話。法國愛麗榭宮發聲明指，總統馬克龍向澳洲總理莫里森指出，潛艇事件已破壞兩國互
信，澳方需採取具體行動以修補雙邊關係。莫里森則期望未來兩國在印太地區找尋共同利益。
澳洲上月單方面終止法國的潛艇採購合約，改為購買美國核潛艇，導致兩國關係惡化。馬克
龍自此拒絕接聽莫里森電話，法國政府亦堅持要澳洲做出金錢賠償。（ｊｆ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|財經熱話29/10/2021
比亞迪盈利倒退大行仍力撐 摩通最牛看400元
|專訪29/10/2021
【洪灝專訪】範式轉移誕機會 幾多點買入都是對
|FOCUS29/10/2021
【FOCUS】改名Meta大龍鳳 「元宇宙」福兮禍兮?
|開市Good Morning29/10/2021
潘鐵珊：比亞迪第四季難扭劣勢 車股盡早離場較上算！
|中國故事28/10/2021
《神州經脈》煤價遭暴力壓制能源股瀉 滬指三連跌成交創一月高
|財經熱話28/10/2021
《跌跌不休》平保季度純利跌逾三成 大行紛降目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰