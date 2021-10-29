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29/10/2021 13:41

【國際要聞】馬克龍接聽莫里森電話，法國澳洲潛艇風波鬧僵後首次

　　《經濟通通訊社２９日專訊》法國與澳洲上月因為潛艇採購事件鬧僵後，兩國領袖於周四首
度通電話。法國愛麗榭宮發聲明指，總統馬克龍向澳洲總理莫里森指出，潛艇事件已破壞兩國互
信，澳方需採取具體行動以修補雙邊關係。莫里森則期望未來兩國在印太地區找尋共同利益。
　　澳洲上月單方面終止法國的潛艇採購合約，改為購買美國核潛艇，導致兩國關係惡化。馬克
龍自此拒絕接聽莫里森電話，法國政府亦堅持要澳洲做出金錢賠償。（ｊｆ）

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