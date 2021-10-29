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29/10/2021 18:50

《台股攻略－黃振宇》元宇宙股大升，惟大市失守萬七點

　　《台股攻略》台股今日（２９日）走弱，主要電子權值股受壓，拖累指數最多跌１２１點，
但有航運股撐市令跌幅收窄，加權指數終場跌５４點，收１６９８７點，失守萬七點關口，成交
金額為新台幣　３４４９億元，三大法人合計淨賣出新台幣１１５﹒９５億元。
　　電子權值股普遍弱勢，電子三雄齊跌，台積電收新台幣５９０元，跌０﹒８％；鴻海收新台
幣１０７元，跌１﹒４％；聯發科收新台幣９１３元，跌２﹒５％；聯電、台達電及廣達均跌
１％至３％，大立光則無起跌，矽力─ＫＹ升１﹒５％。社交媒體巨企臉書
（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）於昨日正式宣布改名為「Ｍｅｔａ」，進軍「元宇宙」產業鏈，相關概念
股大升，宏達電、威盛及鈺創紛紛漲停。貨櫃航運三雄逆市上揚，陽明收新台幣９６﹒５元，升
６﹒６％；長榮收新台幣９９﹒５元，升６﹒８％；萬海收新台幣１６０元，升４﹒３％。散裝
航運亦全面上升，其中裕民、正德、志信、中櫃及宅配通升超過２％。航空雙雄受惠空運旺季，
華航收新台幣１７﹒２元，升１﹒５％；長榮航收新台幣１８﹒８５元，升１﹒４％。受限廢令
、限電及煤炭等大宗物品漲價影響，台廠第四季可望受惠紙價上升，市場資金追捧造紙板塊，榮
成升超過３％，華紙、永豐餘、正隆及寶隆均升超過　２％。美國大廠特斯拉的電動車改用磷酸
鐵鋰電池效應持續，相關原材料供應股份上揚，生產電池正極材料的美琪瑪及康普、鋰電池電解
液添加劑第三大供應商聚和、高功率鋰電池電池模組廠ＡＥＳ─ＫＹ全部漲停，明基材升
９﹒６％，立凱─ＫＹ亦升超過７％。
　　雖然台股成交金額升至３０００億元以上，惟量升價跌，預料大市短期靠穩萬七點關口才有
望轉好，建議投資者可以留意前景較好的「元宇宙」、汽車電池材料及電動車板塊。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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