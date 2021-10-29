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即市新聞

29/10/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》下周開始多分析指數牛熊證市場

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、公用事業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威
亞太（０１８７６）、華潤啤酒（００２９１）與中電（００００２），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選信和置業（０００８３）、平安好醫生（０１８３３）與中信股份（００２６７）。
　　收到一些讀者朋友的意見，表示沒有足夠資金炒賣指數期貨，但相信指數牛熊證會較為合適
。他們希望筆者多於本欄內分析指數牛熊證市場內的獲利機會。筆者同意，指數牛熊證是適合具
足夠應市經驗與投機技巧的散戶參與買賣的，但他們不應低估買賣這種投機產品的風險，亦應先
多了解其特性，尤其是收回價對持貨者的重要性。下周起，筆者會不定時利用真實市況，於指出
一些圖利機會的同時，希望亦可幫助各位提升於這個市場內的圖利技巧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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