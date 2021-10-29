【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈８０１點

《經濟通通訊社２８日余穎恒、吳藹林專訊》經歷連續４個月的跌市後，十月發生不少利好

消息，大市跌勢喘定。先傳中美元首將於本年底舉行視訊雙邊會談，以及內房債務危機見解決曙

光，加上市場對內地監管科技龍頭陰霾逐步消散，科技股龍頭夾升，令大市氣氛重新轉好且一度

重返二萬六關。本月恒指先低後高，一度低見２３６８１點創約１年低位，然後反彈最高見

２６２３４點，最終整個１０月恒指反彈８０１點。

首周，傳中國國家主席習近平與美國總統拜登在今年底前舉行視訊雙邊會談，而且美國參議

院擬先增加４８００億美元舉債應急，令債務上限危機暫時緩和，恒指升２６２點。

次周，颱風獅子山和圓規連續打到香港，為港股帶來重陽節外的一日假期，唯交易日削至三

日無減投資者入市意欲，其中汽車、科技股較為受捧。當中美團（０３６９０）因實施「二選一

」行為遭罰落地後領升，恒指升４９３點。

第三周，恒指整體氣氛持續向好，市場憧憬監管風暴正式消散，科技股承接升勢，帶領恒指

逐步收窄９月份跌幅。另外內房板塊回暖，資金流入下即使恒大危機反覆，亦未有拖累升幅，全

周升７９５點。

本周，本周科技股獲利回吐，以及內險股業績普遍遜預期，加上中央擴展房產稅改革試點，

內房股普遍調整；加上港股成交繼續偏弱，市場寬度未見改善，拖累恒指連跌四日。最終港股全

周調整７４９點。

本月恒指累升８０１點或３﹒２６％，最高見２６２３４點，最低見２３６８１點，上下波

幅高達２５５３點，本月收報２５３７７點。國指在９３９７點至８３５９點間波動，最終收報

８９６１點，全月升２３５點或２﹒７％。科指則在６７９４點至５８２４點之間上落，收報

６３７５點，升２７４點或４﹒５％。



＊黃德几：恒指短期已見底，料二萬五有支持＊



金利豐證劵研究部執行董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，下月初美國聯儲局議息，相信

有關於通脹的論述，很大機會由通脹只屬短期，改為通脹風險可控。另外，相信聯儲局會加強暗

示有行動令利率趨向正常化。

他表示，恒指現時難以再向上的原因，在於新經濟股需整固，未來走勢則視乎業績表現，匯

控（００００５）早已受惠美企銀行板塊業績造好，故即使再有回購消息亦難再升。他認為恒指

已見底，預期１１月上旬２５０００點有支持，到下旬受惠動力煤供應增加及航運運費回落，可

上望２６０００點。在選擇板塊投資時，可選擇較低機會受中國監管政策打壓的火力發電和電動

車股。

他提到，目前中國經濟增速放慢和限電的負面影響尚未於中港兩地股市完全反映，但中國政

府在貨幣政策上有更大操作空間，目前有些外資考慮重回Ａ股，考慮因素包括中國政府監管措施

、內房債務等，整體而言Ａ股表現會較港股佳。



＊溫鋼城：聯儲局收水存在變數＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城表示，市場預期聯儲局「收水」

風氣會持續至明年年中，但期間存在變數，因為「收水」會影響市場情緒。再者，聯儲局前局長

格林斯潘開腔稱美國通脹顯著上升，可能要盡快加息，市場不排除會因近期提早加息的消息來勢

洶洶感到恐慌，對港股來說都會有一定程度調整，但相信這只屬短暫性，料今年內二萬五至二萬

七上落。









