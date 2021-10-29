【月結－再現曙光】科技股可炒波幅首選騰訊，專家指內房短炒勿碰

《經濟通通訊社２８日余穎恒、吳藹林專訊》近期特斯拉（Ｔｅｓｌａ）創新高且破萬億市

值，市場焦點繼續投入於電動車概念板塊。當中比亞迪（０１２１１）近期首破３００元大關創

歷史新高，本年累升近五成。不過，專家普遍認為相關板塊依然具投資潛力。





＊專家指比亞迪吉利值得長期持有＊



汽車股近期被炒上，比亞迪（０１２１１）更曾升至３２４﹒６元的歷史新高。金利豐證劵

研究部執行董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，電動車板塊已升得太多，利好因素全數反映，

包括比亞迪分拆比亞迪半導體上市獲批、傳獲Ｔｅｓｌａ電池訂單的消息吉利（００１７５）向

母公司收購極氪一成股權等。現時屬獲利時機，他自己已將上述兩股沽清。然而，他籲投資者可

趁回調再次入手，買入價分別為２６５﹒８元及２３﹒９元。他認為兩股基本面佳，值得長期持

有。

溫鋼城指，汽車股目前屬「大漲小回」格局，部分股票已炒到有點「超買」，短期內或會整

固。他又指，未來汽車股需密切留意芯片供應，產量恢復正常的話可推動股價向上，而生產鋰電

池等相關企業如贛鋒鋰業（０１７７２）都可留意。

他又指，２０４０年全球將停止傳統燃油車生產，電動車市佔率將大大提高，對此板塊前景

感到樂觀。當中，他認為比亞迪優勢較大，因為公司有生產電池及電動車，條件上較其他車企為

佳。他亦看好吉利，雖然與長汽（０２３３３）會有競爭，但考慮到公司將加大旗下「領克」電

動車型的生產，有一定發展潛力。投資者可待比亞迪股價回調至２９０元水平後吸納，並可於

２４０元止蝕；吉利汽車就在２９元至３０元遇上較大阻力，目標設於２８元，２４元作止蝕位

。



＊電力股可以炒波幅為主＊



近期中央調控煤價，電力股重新受追捧。溫鋼城表示，電力股目前主要受煤價影響，短期來

看都是「炒波幅」，未見正式重拾升勢。不過長遠來看，國內未來會加快發展新能源，亦著力發

展「碳中和」及「碳達峰」，對不少電力股都有幫助。

溫鋼城較看好中國電力（０２３８０），因為公司較常向投資者匯報新能源的發展進度，再

配合國策，料會受市場關注。此外，華潤電力（００８３６）回調至１８元可趁低吸納，目標設

於２１元，１７﹒５元可作止蝕。

黃德几表示電力股同樣升得急，未來一兩個月將以波幅上落為主。龍源電力（００９１６）

可於１７﹒５元買入，目標為２０﹒２５元。



＊科技股可炒波幅，有專家指騰訊作首選＊



科技股的估值模型對利率極為敏感，聯儲局以至其他央行傾向逐步退市，市場憂慮科技股會

否借勢調整。

溫鋼城稱聯邦基金當時於２０００年加至６﹒５厘息，但科技股未有太大調整，故即使是次

科技股因加息而調整，幅度亦不一定大。他認為，聯儲局以至其他央行的取態會短期影響科技股

走勢，及後會逐步回穩，投資者都要發掘高增長的板塊，仍可在低位時吸納相關股票。

另外，溫鋼城指科技股可維持波幅炒作策略，當中騰訊（００７００）近期轉好，亦較容易

炒波幅，相信可升穿百天綫５１０元附近位置，回調至４８０元水平可分段吸納，而美團

（０３６９０）就料在２５８﹒２元至２６５﹒６元裂口可作初步支持位。

黃德几表示，新經濟股正經歷短線回吐，但科指已見底，有興趣的投資者可入手科指ＥＴＦ

。而重磅股阿里巴巴（０９９８８）和騰訊亦已見底，兩股均可待回調至二十天線方買入，比起

美團，他更偏好騰訊的原因是前者盈利波動性大。



＊內房股專家看法各異＊



內地加強房地產市場的監管，包括研究房產稅試點，內房及物管股回調不少。溫鋼城提醒投

資者，此板塊不宜短炒，但估值已跌至低殘，長線可趁板塊調整收集部分龍頭股，例如中海外

（００６８８）及潤地（０１１０９），因為兩企均屬國有企業，料出現違約機會相對較低。

溫鋼城稱，中海外股息率已去到８厘，市賬率亦有近０﹒４２倍，較以往１倍市賬率減了一

大半，相對較值博。部署上，他建議１７﹒３元可吸納，惟跌至１５﹒８２元需止蝕。潤地有約

５厘股息，投資者可於２７元至３０元區間吸納，惟跌穿２５﹒５元作止蝕。

黃德几則稱，內房與物管股政策上的不明朗因素太多，房產稅政策將限制內地樓市升幅，他

籲投資者切勿沾手，沒有觸碰到三條紅線的內房如中海外和潤地，表現最多為與大市同步，直言

市場上還有其他較佳的選擇。

