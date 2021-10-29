【月結－再現曙光】表列１１月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列１１月份重要政經事項：

香港 １１月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 ＧＤＰ預估 ３Ｑ

２日 零售銷售 ９月

３日 Ｍａｒｋｉｔ ＰＭＩ １０月

１２日 ＧＤＰ終值 ３Ｑ

１６日 失業率 １０月

２２日 綜合ＣＰＩ １０月

２５日 進出口及貿易收支 １０月

３０日 零售銷售 １０月

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中國 １１月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 財新中國製造業ＰＭＩ １０月

３日 財新中國綜合ＰＭＩ １０月

財新中國服務業ＰＭＩ １０月

７日 進出口及貿易收支 １０月

１０日 ＣＰＩ １０月

ＰＰＩ １０月

ＦＤＩ １０月

１３日 １年中期借貸便利 １１月１５日

１５日 零售銷售 １０月

工業生產 １０月

房地產投資 １０月

失業率 １０月

２２日 １年、５年債息率 １１月２２日

２７日 工業利潤 １０月

３０日 製造業、非製造業、綜合ＰＭＩ １１月

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國際 １１月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 Ｍａｒｋｉｔ美國、德國、歐元區、英國製造業ＰＭＩ １０月

美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ、物價指數 １０月

２日 澳洲利率決議 １１月

３日 美國、德國、歐元區、英國服務業及綜合ＰＭＩ １０月

歐元區失業率 ９月

美國ＩＳＭ服務指數 １０月

美國工廠訂單、耐用品訂單 ９月

美國非農業就業人數變化 １０月

新西蘭就業人口變化及失業率 ３Ｑ

４日 美國ＦＯＭＣ聲明

美國利率決議

美國首次申請失業救濟金人數 １０月３０日

美國連續申請失業救濟金人數 １０月２３日

美國非農生產率 ３Ｑ

美國貿易收支 ９月

英國央行銀行利率 １１月

德國工廠訂單 ９月

Ｍａｒｋｉｔ德國、英國建造業ＰＭＩ １０月

歐元區ＰＰＩ ９月

５日 德國工業生產 ９月

歐元區零售銷售 ９月

美國非農業就業人口變動 １０月

美國私部門就業人口變動 １０月

美國製造業就業人口變動 １０月

美國失業率 １０月

加拿大就業人口變化及失業率 ３Ｑ

９日 德國貿易收支、進出口 ９月

德國ＺＥＷ經濟景氣指數 １１月

歐元區ＺＥＷ經濟景氣指數 １１月

美國ＰＰＩ １０月

１０日 德國ＣＰＩ １０月

美國ＣＰＩ １０月

美國首次申請失業救濟金人數 １１月６日

美國連續申請失業救濟金人數 １０月３０日

１１日 美國財政預算月報 １０月

英國ＧＤＰ

英國進出口及貿易收支 ３Ｑ

英國製造業生產 ９月

英國工業生產 ９月

澳洲就業人口變化及失業率 １０月

１２日 歐元區工業生產 ９月

美國密歇根大學消費者信心指數 １１月

美國ＪＯＬＴｓ職位空缺數 ９月

１５日 日本ＧＤＰ ３Ｑ

歐元區貿易收支 ９月

美國紐約州製造業調查指數 １１月

１６日 英國失業補助申請變動 １０月

英國３個月就業變動 ９月

歐元區就業 ３Ｑ

歐元區ＧＤＰ ３Ｑ

美國零售銷售 １０月

美國進出口物價指數 １０月

美國工業生產 １０月

１７日 英國ＣＰＩ １０月

英國ＲＰＩ １０月

英國ＰＰＩ １０月

歐元區ＣＰＩ １０月

美國新屋開工 １０月

美國建築許可 １０月

１８日 美國首次申請失業救濟金人數 １１月１３日

美國連續申請失業救濟金人數 １１月６日

美國領先指數 １０月

美國費城聯準企業展望 １１月

１９日 德國ＰＰＩ １０月

英國零售銷售 １０月

歐洲央行經常帳 ９月

２２日 美國芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數 １０月

美國成屋銷售 １０月

歐元區消費者信心指數 １１月

２３日 德國ＧＤＰ ３Ｑ

Ｍａｒｋｉｔ美、德、英、歐元區製造業、服務業、綜合ＰＭＩ １１月

２４日 德國ＩＦＯ企業景氣指數 １１月

美國首次申請失業救濟金人數 １１月２０日

美國連續申請失業救濟金人數 １１月１３日

美國ＧＤＰ ３Ｑ

美國個人消費 ３Ｑ

美國耐用品訂單 １０月

美國個人所得 １０月

美國密歇根大學消費者信心指數 １１月

美國新屋銷售 １０月

德國進口物價指數 １０月

２５日 美國感恩節假期全日休市

美國ＦＯＭＣ會議紀錄 １１月３日

德國ＧｆＫ消費者信心指數 １２月

２６日 美國感恩節翌日，股市當地下午１點收市

２７日 德國零售銷售 １０月

２９日 英國淨消費信貸 １０月

歐元區消費者信心指數 １１月

德國ＣＰＩ １１月

美國成屋待完成銷售 １０月

３０日 日本失業率 １０月

德國失業人口變動、失業補助請領率 １１月

歐元區ＣＰＩ １１月

美國經濟諮詢委員會消費者信心 １１月

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