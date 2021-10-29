《談國論企－黎偉成》中國要痛擊美無原則打台灣牌

《談國論企》中國仍然不斷受到美帝霸權主義惡性攬炒，最新的是美國國務卿布林肯居然在

網站發表支持中國台灣省參與聯合國若干活動，不僅進一步明目張膽的挑戰中國的政治、主權紅

線，更完完全全背離對聯合國的基本原則和法規。布廝對華的主權、內政問題的直接惡性挑戰，

比美前朝的蓬佩奧所作的跨國圍堵、攬炒更劣，下下者也。相信中國會狠狠打擊布廝，比蓬佩奧

更甚，等著瞧！



＊要狠狠反擊布林肯挑戰中國主權＊



我對美國的政治經濟以至防疫的最新評語，是完完全全失控，甚至狂而妄之，對美國及全世

界都絕對是十分、十分壞事，是為人類現今和未來的一個異常重大的毒瘤，因布林肯劣廝在美國

國務院網站「聲明」：「台灣已成為民主的成功典例，尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致，

而且台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育的中心。國際社會面臨前所未有複雜

和全球性問題，所有利益攸關都必須幫助解決這些問題，台灣有意義地參與聯合國不是政治問題

，而是務實問題」。

要痛指的，最重要是（一）布林肯此廝居然連聯合國的基本認識都沒有，怎可以成為統領號

稱全球最大最強國家的國務院？我要做一下教師教教布廝聯合國是只有以主權國家才能夠成為會

員的國際性機構，而中華人民共和國反美之壓而入聯合國凡５０年，所有與中國有關的事務，都

是以中華人民共和國的名義而為之，此為絕對不可有異。即使中國台灣省，過去參與世界衛生組

織ＷＨＯ的會議和活動，乃以中華台北名義，近年被拒之於ＷＨＯ門外，就因台灣民進黨妄搞之

「台獨」

，使主權中國否定其繼續參與。

由是布廝的「聲明」，居然漠視在聯合國主權國家之中國，也就等同漠視美國之於聯合國主

權國家的地位？

此亦為（二）我要狠狠地教訓布林肯幼稚地指「台灣有意義地參與聯合國不是政治問題，而

是務實問題」，因聯合國就是一個以主權為主的國際性公認的政治組織，而布廝支持中國台灣省

參與聯合國一些活動不是「政治問題」？是所謂「務實問題」？布廝要重新入學幼稚園，學學基

本知識。

同樣要取笑布林肯者，為（三）其所指的「台灣已成為民主的成功典例，尊重人權和法治的

價值觀與聯合國一致」，美國有許許多多的州、市都是「尊重人權和法治的價值觀與聯合國一致

」，但並不是所有美國的州與市服從美國聯邦政府的政策，有抗拒，是不是可以如布廝所支持的

中國台灣省「參與」聯合國一些活動？你要求人為之，你必須可以自我為之！布廝，聽到了沒有

﹗

尤其是（四）布林肯硬銷「台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是旅遊、文化和教育中心。國

際社會面臨前所未有複雜和全球性問題，所有利益攸關都必須幫助解決這些問題」，唉呀，美國

有許許多多的地方都可以呀，可以入聯合國作出貢獻，不僅止中國台灣省。



＊中國自力發展創新乃長期抗美之道＊



更要指出的十分嚴正問題，是（五）布林肯，對中國之惡毒，比前任蓬佩奧更惡更差，因蓬

佩奧在任時一直十分惡劣地周遊列國要圍堵、攬炒中國，到離任前更狠狠地反中共，都是政治上

的言與行，當然在涉台、涉港、涉藏等有講一講，故布廝直接對中國主權問題上搞分裂的嚴重挑

戰，嚴重、嚴重！

蓬佩奧在２０２１年１月２０日離任不久，中國馬上把蓬廝列入制裁清單，我建議如布林肯

惡思劣行不改，就制裁此人！

我曾指出美國有很不少政客、政棍都是反華甚至反共者，特別是民主和共和兩大黨有此惡思

劣念者，比比皆是，蓬佩奧就是一個典型敗類，原來布林肯更其，故要對中美關係支來的發展

，還是要審慎防備，當然是要自力發展創新以長期抗為為佳策。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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