《中資異動》東方證券跌近６％，人行轟境外券商境內「無照駕駛」

《經濟通通訊社２９日專訊》東方證券（０３９５８）Ｈ股跌５﹒７８％，報６﹒３６元，

盤中最低見過６﹒３１元創逾三個月低，成交約８２萬股，涉資５３２萬元，現價計暫連跌四日

，累計跌幅１２﹒７６％。Ａ股（滬：６００９５８）現價１３﹒７３元人民幣，跌１﹒５２元

人民幣，或跌９﹒９７％，成交１０﹒１６億元人民幣，涉及７２３７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈

溢價１６２﹒５％。

中金（０３９０８）跌１﹒０５％，報１８﹒８２元；中國銀河（０６８８１）跌

０﹒９２％，報４﹒３１元；海通證券（０６８３７）跌０﹒５８％，報６﹒８９元。

人行官員日前不點名斥責，跨境互聯網券商在境內屬「無照（牌）駕駛」的非法金融活動。

雖然言論早就發表，經昨天廣泛報道後，富途及老虎昨晚股價大幅下跌，分別收挫１２﹒７６％

及１７﹒０６％。

現時，恒生指數報２５３２４，跌２３１點或跌０﹒９１％，主板成交１４１﹒３１億元。

國企指數報８９５８，跌９４點或跌１﹒０４％。恒生科技指數報６３７１，跌７３點或跌

１﹒１４％。

即月期指新報２５２７４，跌１４０點，低水５０點。即月國指期貨報８９６１，跌６１點

，高水３點。即月科指期貨新報６３８０，跌４６點，高水１７點。

上證綜合指數報３５２０，升１點或升０﹒０５％，成交７６８﹒６２億元人民幣。深證成

份指數報１４２４４，跌０點或跌０﹒００％，成交８６１﹒７２億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方證券（０３９５８） ６﹒３６元 跌５﹒７８％

中金（０３９０８） １８﹒８２元 跌１﹒０５％

中國銀河（０６８８１） ４﹒３１元 跌０﹒９２％

海通證券（０６８３７） ６﹒８９元 跌０﹒５８％

光大證券（０６１７８） ６﹒０３元 跌０﹒８２％

眾安在綫（０６０６０） ２８﹒５元 跌１﹒８９％

國泰君安（０２６１１） １０﹒６８元 跌１﹒１１％

第一上海（００２２７） ０﹒２５５元 無升跌

光控（００１６５） ８﹒７元 跌０﹒５７％

申萬宏源香港（００２１８） ０﹒９８元 無升跌

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（ｎｓ）

