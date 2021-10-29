【新冠肺炎】北京減少婚宴等活動，環球主題公園進入應急防疫狀態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市政府新聞發言人徐和建在發布會指
出，北京市要減少婚宴、會展、論壇、商演等聚集性活動，核心區要更加嚴格，嚴防聚集性風險
，環球主題公園要進入應急防疫狀態，加強酒店、賓館防疫管理，全面摸排聚集性活動情況，嚴
格按要求落實防疫規定。
北京截至目前，累計報告本土病例２９例，其中確診病例２７例、無症狀感染者２例。
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