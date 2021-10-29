【新冠疫苗】上海下周起啟動新冠疫苗加強針接種

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布

，上海將於下周一（１１月１日）起針對全程接種過國藥北京、國藥武漢、科興或康希諾新冠疫

苗滿６個月的１８歲及以上人群，實施新冠病毒疫苗加強免疫接種。原則上，加強免疫需接種一

劑次與之前相同的疫苗。本次加強免疫實施免費接種。

外籍人士、港澳台同胞、華人華僑根據有關部署安排另外適時啟動加強免疫接種工作。

