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29/10/2021 13:44

【新冠疫情】上海加強國內疫情中高風險地區來滬人員隔離措施

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》隨著本輪疫情擴散，上海市疫情防控工作
領導小組辦公室發布通知，要求進一步加強對國內疫情中高風險地區來滬返滬人員健康管理。
　　對所有來自或途經國內疫情高風險地區的來滬返滬人員，一律實施１４天集中隔離健康觀察
，實行４次新冠病毒核酸檢測。
　　對所有來自或途經國內疫情中風險地區的來滬返滬人員，一律實施１４天嚴格的社區健康管
理，實行２次新冠病毒核酸檢測。

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