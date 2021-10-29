【新冠疫情】上海加強國內疫情中高風險地區來滬人員隔離措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》隨著本輪疫情擴散，上海市疫情防控工作

領導小組辦公室發布通知，要求進一步加強對國內疫情中高風險地區來滬返滬人員健康管理。

對所有來自或途經國內疫情高風險地區的來滬返滬人員，一律實施１４天集中隔離健康觀察

，實行４次新冠病毒核酸檢測。

對所有來自或途經國內疫情中風險地區的來滬返滬人員，一律實施１４天嚴格的社區健康管

理，實行２次新冠病毒核酸檢測。

