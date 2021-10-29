《午市前瞻》專家料２５２００有支持，臨近年尾基金或掃貨科技股

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收市報２５４４１，跌１１４點或０﹒４５％，

主板成交６２１﹒７６億元。恒生中國企業指數報９０１３，跌３９點或０﹒４４％。恒生科技

指數報６４１６，跌２９點或０﹒４５％。



＊張智威：油價穩陣，中海油看好重回９元＊



恒指上周升至２６２００水平後一直未能突破，今周持續陰跌，信誠證券聯席董事張智威向

《經濟通通訊社》表示，近日港股較弱，現時於保力加通道中軸約２５２００點水平會較有支持

，阻力位繼續位於未能突破２６２００。後市方面，因臨近年尾，張智威料或有基金買貨作粉飾

櫥窗之用，目標主要為科技股，有機會推高相關股價，支撐大市。

內險股近日表現較弱，張智威建議若想博反彈，可留意跌得較「甘」的中國人壽

（０２６２８），博其「死貓彈」，可於五十天線約１３﹒２７水平買入，目標短望１４元。

另外油股近日亦有較大跌幅，張智威分析，油價維持高企，８０美元每桶價格穩陣，未見有

大調整機會。中海油（００８８３）本月由９﹒２高位一路下跌，低見８﹒２８元；張智威指可

於８﹒４８元買入，目標上望８﹒８至９元，料入冬後將會支撐能源股價格。（ｈｃ）

