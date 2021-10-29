【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買長汽沽小米

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指周五（２９日）低開８８點，報２５４６６點。最高跌
３９點報２５５１６點，最低跌２４１點報２５３１４點。恒指收報２５３７７點，跌１７８點
或０﹒７％。
按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，增加３２５﹒６％。長城汽車
（０２３３３）、華潤啤酒（００２９１）、青島啤酒股份（００１６８）；淨賣出最多的依次
是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１２６２﹒６６億元減少２﹒４％。其中港股通成交２６０﹒８億元，佔總成交
２０﹒７％。
長城汽車升２﹒７８％報３５﹒１元，北水淨買入４﹒５億元。華潤啤酒升２﹒３８％報
６４﹒５元，北水淨買入３﹒１億元。青島啤酒股份升０﹒１５％報６７﹒６５元，北水淨買入
２﹒５億元。
＊榮耀手機銷量勁增，小米排名第四＊
據調研公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ稱，自華為分拆後，榮耀第三季
手機銷量勁增，成為內地市場第三大智能手機品牌。截至９月底的第三季，榮耀手機銷量較上年
同期增加９６％，在國內手機市場的份額佔到１５％，僅次於Ｖｉｖｏ和Ｏｐｐｏ，後兩者市佔
率分別為２３％和２０％。小米手機出貨量增長了１５％，市場份額達到１４％，排名第四。蘋
果排名稍落後，市場份額為１３％。小米集團跌２﹒２９％報２１﹒３５元，北水淨賣出５﹒２
億元。騰訊控股跌１﹒４７％報４８１元，北水淨賣出３億元。建設銀行跌０﹒７５％報
５﹒２９元，北水淨賣出３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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長城汽車 （０２３３３） ４﹒５２
華潤啤酒 （００２９１） ３﹒１１
青島啤酒股份 （００１６８） ２﹒４８
吉利汽車 （００１７５） ２﹒４０
安踏體育 （０２０２０） ２﹒１９
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） －５﹒２５
騰訊控股 （００７００） －３﹒０２
建設銀行 （００９３９） －３﹒０１
中國平安 （０２３１８） －０﹒８７
創維集團 （００７５１） －０﹒３１
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