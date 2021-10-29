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即市新聞

29/10/2021 16:02

《美元走勢－羅明立》不妨小注做空歐元，１﹒１７１５止蝕便可

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒５５　１１３﹒７１　１１３﹒３９
　　歐元╱美元　１﹒１６６９　１﹒１６９０　１﹒１６６４
　　英鎊╱美元　１﹒３７８９　１﹒３８０４　１﹒３７８５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１１９　０﹒９１２４　０﹒９１０８
　　美元╱港元　７﹒７７５６　７﹒７７８２　７﹒７７４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐洲央行周四（２８日）議息後一如預期維持政策不變。行長拉加德表示，目
前的高通脹或比早前的預期持續更長時間，主要原因是供應未能滿足需求的快速增長。市場認為
其措辭較以往鷹派。
　　美國第三季實際ＧＤＰ年化季率初值增長２％，差過預期，較第二季的６﹒７％明顯回落；
消費支出也由第二季的１２％下滑至第三季的１﹒６％。唯一利好的是上周初次申領失業救濟人
數進一步減少至２８﹒１萬，持續申領救濟人數亦降至２２４﹒３萬。但經濟增長數據疲弱令美
元承壓，美匯指數跌至５０天線的９３﹒３０附近。
　　歐元受央行言論及美國ＧＤＰ疲弱的支持而追落後，在非美貨幣當中升幅最勁，逼近５０天
線的１﹒１７，估計會有阻力，不妨小注做空，１﹒１７１５止蝕便可。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１６８５　１﹒１６００　１﹒１７１５
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１３﹒２０　１１４﹒２０　１１２﹒８０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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