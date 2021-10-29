【新冠疫苗】本港四大金融監管機構強烈鼓勵從業員下月底前打針

《經濟通通訊社２９日專訊》為了爭取早日與內地恢復通關，港府近期加強新冠肺炎防控措

施。金管局、保監局、證監會和積金局４間金融監管機構昨（２８日）同時向受監管的銀行、保

險公司和持牌機構發出通函，均稱「強烈鼓勵」所有從業員，在１１月３０日前接種疫苗，又建

議任何未接種第一劑疫苗或身體不適合接種的員工，應每兩周接受一次新冠肺炎檢測。

證監會在通函中表示，鑑於政府要求所有公務員都接種疫苗，故此證監會促請持牌法團採取

類似安排，鼓勵身體適合的員工接種疫苗或每兩周進行檢測。

金管局亦指，據認可機構提供的資料，目前已有逾８０％的指定員工接種了最少一劑疫苗。

金管局曾在今年６月發通函，要求銀行擬定一份預期接種疫苗的名單，６月底前未接種者，需每

兩周接受一次檢測。銀行需在兩周內，向金管局提交需接種疫苗的相關職能和部門名稱，和所屬

員工數目。其後有銀行在本月起要求，除非有醫生證明不宜接種，否則該等員工自１０月起須自

費進行定期病毒檢測。

保監局行政總監張雲正提到，變種病毒為環球商業活動全面復甦之路帶來不確定性，而接種

疫苗是保護自己和身邊人士免受由感染所引致的健康風險的最可靠方。當局期望業界積極回應，

攜手朝著香港達至群體免疫的目標邁進。（ｃｌ）

