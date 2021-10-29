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29/10/2021 11:09

《本港樓市》按證公司：定息按揭計劃下月起正式成為恒常計劃

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港按揭證券公司宣布，定息按揭計劃由下周一（１１月１日
）起由試驗性質轉為恒常計劃。現時計劃下的定息年利率將繼續維持有效至明年１月底；即１０
年期，定按計劃年利率為１﹒９９％，而１５年及２０年期的年利率分別為２﹒０９％和
２﹒１９％。
　　由明年２月開始，按揭證券公司會按其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息
年利率，並每月公布。

＊試行年半以來批出貸款約４億元＊

　　財政司司長陳茂波表示，定息按揭計劃於２０２０－２１年度《財政預算案》中提出，試行
一年半以來，批出約４億元貸款額，反映市場對定息按揭產品有一定需求。試驗計劃填補了市場
的空隙，而計劃恒常化後將繼續為置業人士提供額外的財務選擇，減低他們面對利率波動的風險
，並促進銀行體系的長遠穩定發展。
　　定息按揭計劃下，每宗住宅按揭貸款上限為１０００萬元。定息期完結後，借款人可選擇採
用屆時的定息按揭或浮息按揭計劃。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達
１０年或以上，按揭證券公司已徵得金管局同意，借款人無須符合加息壓力測試，但現行的供款
與入息比率要求仍然適用。（ｃｌ）

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