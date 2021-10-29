【夜期時段】即月期指最新報２５２９６點，跌８點，低水８１點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３０５點，升１點，低水７２
點，最新報２５２９６點，跌８點，低水８１點，合約成交７１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９４９點，跌２點，低水１３點，最新報８９４１點，跌
１０點，低水２１點，合約成交５２４張。
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